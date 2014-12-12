Mε τις εγγραφές ξεκινά η νέα χρονιά για τη Δημοτική Μουσική Σχολή Φαρσάλων.

Η ανακοίνωση:

"Η νέα μουσική χρονιά ξεκινά – και θα είναι εκρηκτική: Θα έχει ρυθμό, μελωδία και… πολλή ενέργεια!

Τα τμήματα που θα λειτουργήσουν στη Δημοτική Μουσική Σχολή Φαρσάλων είναι τα παρακάτω:

ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑΣ (για παιδιά 5-7 ετών)

ΠΙΑΝΟΥ

ΒΙΟΛΙΟΥ

ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ

ΦΛΑΟΥΤΟΥ

ΜΟΝΩΔΙΑΣ(ΚΛΑΣΣΙΚΟ & ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ)

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ

ΜΠΟΥΖΟΥΚΙΟΥ

ΑΡΜΟΝΙΟΥ

ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ

ΝΤΡΑΜΣ

ΚΛΑΡΙΝΟΥ

ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ

Ό,τι κι αν σου ταιριάζει, εδώ είναι το μέρος σου!

Μουσική σημαίνει παρέα, δημιουργία, διασκέδαση και… σκηνή που σε περιμένει!

Μην μείνεις απ’ έξω – η χρονιά μόλις ξεκινά και θα είναι γεμάτη νότες, γέλιο και εμπειρίες που δεν ξεχνιούνται!

Εγγραφές και πληροφορίες για τη Δημοτική Μουσική Σχολή αλλά και για τη Φιλαρμονική του Δήμου Φαρσάλων θα πραγματοποιούνται καθημερινά από τις 25/08/2025 και ώρες 09:00 έως και τις 13:30, στη Δημοτική Μουσική Σχολή Φαρσάλων, στον 1ο όροφο του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φαρσάλων.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2491305013 και 2491024813."