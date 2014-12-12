Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση του φετινού παζαριού «Παλιά και Αγαπημένα», ο Σύλλογος Αυτισμού Λάρισας ξεκινά από τώρα τη συλλογή αντικειμένων για την επόμενη διοργάνωση!

Όσοι επιθυμούν μπορούν να προσφέρουν παλιά αντικείμενα και διακοσμητικά που δεν χρειάζονται πια, στον χώρο που διατηρεί ο Σύλλογος στο κέντρο της Λάρισας (Πατρόκλου 8). Κάθε προσφορά βρίσκει νέα ζωή, αποκτά νέο σκοπό και συμβάλλει στις δράσεις του φορέα υπέρ των ατόμων με αυτισμό.

Το παζάρι «Παλιά και Αγαπημένα» ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία και φέτος, χάρη στην αγάπη και υποστήριξη των Λαρισαίων. «Τα παλιά» απέκτησαν ξανά αξία και έγιναν κομμάτι την προσπάθειας του Συλλόγου για τη δημιουργία ενός κόσμου αποδοχής και συμπερίληψης.

Ο Σύλλογος Αυτισμού Λάρισας ευχαριστεί θερμά όλους όσοι επισκέφθηκαν τον χώρο, πρόσφεραν αντικείμενα, ανακάλυψαν μικρούς θησαυρούς, ενημερώθηκαν για τον αυτισμό και στήριξαν, με τον δικό τους τρόπο, τον Σύλλογο και τις δράσεις του.

Επίσης, εκφράζει ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ ως προς τους εθελοντές, που με χαμόγελο και διάθεση προσφοράς συνέβαλαν στη διοργάνωση και τη λειτουργία του παζαριού.

Σύλλογος Αυτισμού Λάρισας

Διεύθυνση: Πατρόκλου 8

Ωράριο λειτουργίας: Δευτ. – Παρ. 11πμ – 1μμ & Δευτ., Τετ., Παρ. 6μμ – 8μμ

Τ. 2410 613 112 (εσωτ 3)

Email: info@autismthessaly.gr – www.autismthessaly.gr