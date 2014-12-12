Η 19η Διήμερη Γιορτή Ακτινιδίου ανοίγει τις πύλες της το Σάββατο 18 Οκτωβρίου, στην πλατεία της Αιγάνης, στις 18:30.

Η πρώτη ημέρα της γιορτής θα περιλαμβάνει παρουσίαση και γευσιγνωσία προϊόντων ακτινιδίου, καθώς και βιωματικά παιχνίδια για τα παιδιά, μέσα από τα οποία θα γνωρίσουν τις ευεργετικές ιδιότητες και τα πολλαπλά οφέλη του αγαπημένου φρούτου.

Η Ηλιάνα Μαμέκα, διατροφολόγος – διαιτολόγος, θα παρουσιάσει μαζί με τα παιδιά την εμπειρία τους από τα βιωματικά παιχνίδια και θα μοιραστεί χρήσιμες διατροφικές πληροφορίες για το ακτινίδιο.

Θα ακολουθήσει ενημερωτική ομιλία για τους αγρότες – παραγωγούς, από τον κ. Φώτη Τέκο, Διευθύνοντα Σύμβουλο της FoodOxys.

Την επόμενη ημέρα, Κυριακή 19 Οκτωβρίου, στις 11:00 το πρωί, η γιορτή θα μεταφερθεί στην πλατεία «Βάιος Μαλλιάρας» στον Πυργετό. Εκεί θα πραγματοποιηθούν χαιρετισμοί και ομιλίες για τους αγρότες – παραγωγούς, ενώ οι κυρίες του Συλλόγου Γυναικών Πυργετού θα παρουσιάσουν γευσιγνωσίες και εδέσματα με βασικό συστατικό το ακτινίδιο.

Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί με παραδοσιακούς χορούς από τα χορευτικά τμήματα του Πολιτιστικού Συλλόγου Πυργετού και θα κορυφωθεί με λαϊκό γλέντι, συνοδεία ζωντανής παραδοσιακής ορχήστρας της Λαρισαϊκής Κομπανίας του Σ. Μητρούλα.

Η διήμερη πανδημοτική γιορτή διοργανώνεται από την Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Τεμπών, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, τις Δημοτικές Κοινότητες Αιγάνης και Πυργετού, τον Σύλλογο Γυναικών Πυργετού, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πυργετού, τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Πυργετού και τον Αγροτικό Συνεταιρισμό «Πρόποδες Ολύμπου Αιγάνης».

"Σας περιμένουμε να επισκεφθείτε τον Δήμο Τεμπών, να δοκιμάσετε εδέσματα με βασικό συστατικό το ακτινίδιο και να γνωρίσετε από κοντά την Αιγάνη και τον Πυργετό — περιοχές όπου οι άνθρωποι, με κόπο και μεράκι, καλλιεργούν την ευλογημένη γη, παράγοντας ποιοτικά ακτινίδια που ταξιδεύουν σε Ευρώπη, Αμερική και την Ασία", καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.