Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και τον Δήμο Λαρισαίων, ανακοινώνει τη λειτουργία του 2ου κύκλου της Ακαδημίας Γονέων για το σχολικό έτος 2025–2026.

Η πρώτη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025, ώρα 18:00–20:00, στο Αμφιθέατρο του 4ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας (Ανθίμου Γαζή 30). Οι επόμενες θα φιλοξενηθούν στο Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο (Ρούσβελτ Φραγκλίνου 59).

Η Ακαδημία Γονέων στοχεύει στην ενδυνάμωση και υποστήριξη των γονέων στο απαιτητικό έργο της ανατροφής και ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης των παιδιών τους. Αποτελεί έναν χώρο βιωματικής και γνωστικής αλληλεπίδρασης, όπου οι γονείς ενημερώνονται, ανταλλάσσουν εμπειρίες και αποκτούν πρακτικά εργαλεία διαχείρισης γονεϊκών προκλήσεων.

Μέσα από τις δράσεις της, οι συμμετέχοντες ενθαρρύνονται να κατανοήσουν βαθύτερα τις ανάγκες των παιδιών, να βελτιώσουν την επικοινωνία και να καλλιεργήσουν σχέσεις εμπιστοσύνης και συναισθηματικής ασφάλειας. Η Ακαδημία συμβάλλει στην προαγωγή της ψυχικής ανθεκτικότητας και της ισορροπημένης οικογενειακής ζωής μέσα στο σύγχρονο κοινωνικό περιβάλλον.

Οι γονείς μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους, είτε μέσω ηλεκτρονικής φόρμας, https://forms.gle/i7n7LVQsAzohzRsJA, είτε μέσω e-mail: mail@thess.pde.sch.gr, (δηλώνοντας ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας και σχολείο του παιδιού τους), είτε τηλεφωνικά στο 2410 539210 (εσωτ: 115).

Επιστημονική υπεύθυνη της Ακαδημίας Γονέων: Δρ Άρτεμις Παπαδημητρίου, Περιφερειακή Επόπτρια Ποιότητας Εκπαίδευσης της ΠΔΕ Θεσσαλίας.