Ξεκινά σήμερα Δευτέρα και θα διαρκέσει ως το Σάββατο 30 Αυγούστου, η «8η Χορευτική Συνάντηση Πολιτισμών» – Διεθνές Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών, που διοργανώνεται από τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Χορευτική Συνάντηση Πολιτισμών», σε συνεργασία με τους Πολιτιστικούς Συλλόγους Πυργετού, Συκουρίου, Τυρνάβου και Χάλκης.

Το φεστιβάλ τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας και συνδιοργανώνεται από τους Δήμους Λάρισας, Κιλελέρ, Τεμπών και Τυρνάβου.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, θα φιλοξενηθούν οι χορευτικές ομάδες “SAOBRAĆAJAC” από τη Βοσνία Ερζεγοβίνη και “TARUMBETA AFRICA” από την Κένυα. Για πέντε ημέρες, 50 χορευτές και μουσικοί θα παρουσιάζουν ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων στη Λάρισα και σε χωριά της ευρύτερης περιοχής, μαζί με τις τοπικές χορευτικές ομάδες.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει χορούς και τραγούδια από την Ελλάδα, τη Βοσνία Ερζεγοβίνη και την Κένυα, ανακαλύπτοντας τις πολιτιστικές παραδόσεις κάθε χώρας, τις ομοιότητες και τις διαφορές τους.

Στόχος της συνάντησης είναι η δημιουργία δεσμών φιλίας και αλληλοκατανόησης, η προώθηση του πνεύματος συνεργασίας, ενότητας και ειρήνης μεταξύ των λαών, καθώς και η ανάδειξη της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς, μέσα από τους χορούς, τα τραγούδια και τα έθιμα της περιοχής μας. Το φεστιβάλ έχει πλέον καθιερωθεί ως ένας σημαντικός θεσμός για τα πολιτιστικά δρώμενα της Θεσσαλίας.

Παράλληλα, η διοργάνωση ενισχύει αξίες όπως η ομαδικότητα, ο εθελοντισμός και ο αμοιβαίος σεβασμός ανάμεσα στους συλλόγους, τους φορείς και τους συμμετέχοντες. Οι εκδηλώσεις απευθύνονται σε κατοίκους όλων των ηλικιών, σε επισκέπτες της περιοχής και σε κάθε φίλο της παράδοσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Πρόγραμμα Φεστιβάλ (Ώρα έναρξης: 21:30)

-Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025 – Τελετή Έναρξης, Κεντρική πλατεία Λάρισας

-Τρίτη 26 Αυγούστου 2025 – Μύλοι Συκουρίου

-Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025 – Κεντρική πλατεία Τυρνάβου

-Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025 – Δημοτικό Γυμναστήριο Πυργετού

-Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025 – Τελετή Λήξης, Κεντρική πλατεία Χάλκης.