Στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας θα διεξαχθεί το Thessaly AgriBusiness Forum με θέμα "Το μέλλον του αγροδιατροφικού τομέα της Θεσσαλίας στην ψηφιακή & πράσινη εποχή”.

Το Forum θα ξεκινήσει σήμερα Τρίτη 30/9 στη 1 μ.μ. και θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 1/10 το βράδυ, όπου 45 ομιλητές, σε 8 συνεδρίες θα αποτυπώσουν την πραγματικότητα, τις σκέψεις και τις προτάσεις τους για το μέλλον του αγροδιατροφικού τομέα της Θεσσαλίας.

Το Thessaly AgriBusiness Forum 2025 υλοποιείται σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, τον Δήμο Λαρισαίων και το Επιμελητήριο Λάρισας, και σε συνεργασία με τους Συνδέσμους Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος (ΣΒΘΣΕ) και Θεσσαλικών Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ), και του Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR Hellas).

Σε μία περίοδο που ο αγροδιατροφικός τομέας στην Θεσσαλία ταλανίζεται από προκλήσεις και προβλήματα, όπως, ο απόηχος των ζημιών από τις θεομηνίες, η μάστιγα των ζωονόσων, η μείωση των διαθέσιμων υδάτινων πόρων, η ερημοποίηση του εδάφους, και η διαχρονική απουσία στοχευμένων μακροπρόθεσμων πολιτικών, το Thessaly AgriBusiness Forum 2025 αποσκοπεί να περιγράψει την κατάσταση μέσα από τεκμηριωμένες απόψεις και τοποθετήσεις, να λάβει σαφείς προτάσεις για την αντιμετώπιση ή/και την επίλυση προβλημάτων, και να επικοινωνήσει στους καθ’ ύλην αρμόδιους τα συμπεράσματα που θα παραχθούν από το συνέδριο.

Στις 8 συνεδρίες του Thessaly AgriBusiness Forum 2025, θα βρεθούν 45 ομιλητές υψηλού επιπέδου, από επιχειρήσεις, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, παραγωγοί, ακαδημαϊκοί και στελέχη διεθνών οργανισμών, οι οποίοι θα μετέχουν σε έναν εμπεριστατωμένο διάλογο, γύρω από τις τράπεζες και τις χρηματοδοτήσεις, τον τουρισμό και τις εξαγωγές, την υπεύθυνη & βιώσιμη επιχειρηματικότητα, την Περιφερειακή πολιτική για την Θεσσαλία, την καινοτομία και τις συνέργειες στην πρωτογενή παραγωγή, το ζωικό κεφάλαιο και την βιοασφάλεια, το κλίμα, το περιβάλλον και το υδατικό δυναμικό, όπως επίσης, για την Θεσσαλία στον Κόσμο.

Μεταξύ των 45 ομιλητών του συνεδρίου είναι οι Πρέσβεις του Αζερμπαιτζάν, Καζακστάν & Μπαγκλαντές, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, οι Αντιπεριφερειάρχες Τσέτσιλας & Αδαμοπούλου, ο Δήμαρχος Λαρισαίων κ. Μαμάκος, ο Διευθύνων της ΔΕΘ-Helexpo κ. Ποζρικίδης, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λάρισας κ. Γιακουβής, οι παραγωγοί κκ. Καλφούντζος, Μπούρας, Γιανής, Καρρά, Γούσιος & Πολίτης, ο Πρόεδρος του ΟΔΥΘ Δρ. Δέρκας, από επιχειρήσεις οι κκ. Σαράντης, Σαΐτη, Τριανταφύλλου, Μωραΐτης, Ντούμα, Ποντίκας, Ρουσσέας, Τόλιας & Τέκος, οι τραπεζικοί κκ. Παπακυρίλου, Δημητρακόπουλος & Τουρναβίτης, οι καθηγητές κκ. Αραποστάθης, Γούσιος, Λουκάς, Καυγά, Γέμπτος, Παπαχατζής & Ασπρούλης, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κ. Φάμελλος, οι δημοσιογράφοι κκ. Παπαγιαννίδης & Πολύζος, εκπρόσωποι εγνωσμένων οργανισμών οι κκ. Πάλλη, Κάππας, Wilms & Βλαχοστέργιος, ο Β’ Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Καϊμακάμης, και ο επικεφαλής του AgriBusiness Forum κ. Ι.Μπαλακάκης.

Οι σύνεδροι που θα μετέχουν στις εργασίες του Thessaly AgriBusiness Forum 2025, έχουν την δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων στους ομιλητές κατά το τελευταίο μισάωρο κάθε συνεδρίας, ενώ όλες οι συνεδρίες θα μαγνητοσκοπηθούν, και θα είναι διαθέσιμες στο κανάλι YouTube του AgriBusiness Forum.

Η συμμετοχή στο συνέδριο είναι με κόστος εγγραφής, ή δωρεάν με πρόσκληση από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, τον Δήμο ή το Επιμελητήριο Λάρισας. Το Thessaly AgriBusiness Forum 2025 θα ολοκληρωθεί στις Οκτωβρίου 2025, με επίσκεψη πεδίου στον Αγροτικό Συνεταιρισμό της επαρχίας Φαρσάλων «Ο ΕΝΙΠΕΑΣ».