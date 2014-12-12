Η Παιδική Χορωδία ως τμήμα της Δημοτικής Μουσικής Σχολής και της Δημοτικής Χορωδίας Φαρσάλων ξεκινά τη λειτουργία της.

Σκοπός της είναι η καλλιτεχνική καλλιέργεια και ανάπτυξη των παιδιών της πόλης από την τρυφερή ηλικία των 6 ετών μέσα από την αγάπη για τη μουσική.

Τα μαθήματα περιλαμβάνουν:

Βασικές αρχές φωνητικής και σωστής αναπνοής

Ρεπερτόριο ελληνικού και ξένου παιδικού τραγουδιού

Συμμετοχή σε μουσικές εκδηλώσεις, γιορτές και φεστιβάλ

Ομαδική δουλειά και καλλιέργεια της μουσικής ακρόασης

Τα παιδιά που ανήκουν σ’ αυτή την ομάδα κοινωνικοποιούνται και αντλούν ηθικές αξίες, αποκομίζοντας ταυτόχρονα μια διαφορετική προσέγγιση της τέχνης της μουσικής και του τραγουδιού. Πέρα από την αισθητική και ψυχική καλλιέργεια έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν τον αυτοέλεγχο, την πειθαρχία, να λειτουργήσουν ομαδικά συμμετέχοντας συλλογικά στη μουσική έκφραση και δημιουργία και με ενθουσιασμό να έρθουν σε επαφή με τον κόσμο της πολυφωνικής μουσικής.

Οι πρόβες/μαθήματα της παιδικής χορωδίας ξεκινούν αυτή τη Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025 και θα πραγματοποιούνται κάθε Πέμπτη και ώρα 6.00 – 7.00 μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Κέντρου Φαρσάλων υπό την διεύθυνση και διδασκαλία του μαέστρου Κωνσταντίνου Μάτη.

Γίνονται δεκτά παιδιά ηλικίας 6 – 18 ετών.

Δεν απαιτούνται μουσικές γνώσεις.

Η εγγραφή και συμμετοχή των παιδιών είναι ΔΩΡΕΑΝ.

Οι εγγραφές έχουν ήδη ξεκινήσει.

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής:

Στη Δημοτική Μουσική Σχολή Φαρσάλων καθημερινά από τις 14:00-20:00 και στα τηλέφωνα 2491305013, 2491024813.

ΤΗΝ 1Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Τα μαθήματα ξεκινούν την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου.

Τα τμήματα που θα λειτουργήσουν στη Δημοτική Μουσική Σχολή Φαρσάλων

είναι τα παρακάτω:

ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑΣ (για παιδιά 5-7 ετών)

ΠΙΑΝΟΥ

ΒΙΟΛΙΟΥ

ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ

ΦΛΑΟΥΤΟΥ

ΜΟΝΩΔΙΑΣ(ΚΛΑΣΣΙΚΟ & ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ)

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ

ΜΠΟΥΖΟΥΚΙΟΥ

ΑΡΜΟΝΙΟΥ

ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ

ΝΤΡΑΜΣ

ΚΛΑΡΙΝΟΥ

ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ

Εγγραφές και πληροφορίες για τη Δημοτική Μουσική Σχολή αλλά και για τη Φιλαρμονική του Δήμου Φαρσάλων πραγματοποιούνται καθημερινά και καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, από τις 2 το μεσημέρι έως τις 8 το απόγευμα, στη Δημοτική Μουσική Σχολή Φαρσάλων, στον 1ο όροφο του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φαρσάλων.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2491305013 και 2491024813.