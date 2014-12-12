Την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου, η Αρχαιολογική Συλλογή Φαρσάλων είχε τη χαρά να υποδεχθεί το 10ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας, το πρώτο από τα σχολεία που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να επισκεφθούν τον χώρο στο πλαίσιο των φετινών εκπαιδευτικών ξεναγήσεων.

Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί ξεναγήθηκαν στο ιστορικό κτήριο που φιλοξενεί την Αρχαιολογική Συλλογή και συμμετείχαν σε διαδραστικές δραστηριότητες που τους έφεραν πιο κοντά στην πλούσια ιστορία των Φαρσάλων και της περιοχής της αρχαίας Φθίας.

Τα παιδιά έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον καθ’ όλη τη διάρκεια της επίσκεψης, ενώ δάσκαλοι και μαθητές εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους για τη θερμή φιλοξενία και την προσεγμένη ενημέρωση που τους προσφέρθηκε.

Ο Δήμος Φαρσάλων θα συνεχίσει με συνέπεια το άνοιγμα της Αρχαιολογικής Συλλογής στην εκπαιδευτική κοινότητα, δίνοντας τη δυνατότητα σε όλο και περισσότερα σχολεία να γνωρίσουν από κοντά την ιστορική και πολιτισμική κληρονομιά της πόλης.