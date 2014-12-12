Στον καθαρισμό του Κάστρου από κλαδιά και χόρτα προχώρησε ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Καστρί Λουτρό, σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Λάρισας, με σκοπό την ανάδειξη και την περαιτέρω αξιοποίησή του.

Στη σχετική ενημέρωση αναφέρονται τα εξής:

Την Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Καστρί Λουτρό προχώρησε στον καθαρισμό του Κάστρου μας από κλαδιά και χόρτα, όπως είχαμε ανακοινώσει σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Λάρισας και την διευθύντρια κα Σδρόλια.

Με σκοπό βέβαια την ανάδειξη του και την περαιτέρω αξιοποίηση του καθ’ ότι χώρος ήταν χρόνια παρατημένος και σχεδόν άβατος λόγω της πυκνής βλάστησης που είχε δημιουργηθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια.

Ο περιβάλλον χώρος καθαρίστηκε , οι εργασίες αποψίλωσης έγιναν υπό την επίβλεψη του εκπροσώπου από την Εφορία Αρχαιοτήτων Λάρισας κου Νικολάου Βρέντα και με πολύ προσοχή όλοι οι εθελοντές που συμμετείχαν έδωσαν τον καλλίτερο τους εαυτό με ελεγχόμενες εργασίες ώστε το Κάστρο να αρχίζει να παίρνει μορφή.

Η πρώτη προσπάθεια έγινε η εξωτερική πλευρά του Κάστρου είναι πλέον ορατή, η φροντίδα η δικιά μας θα είναι να διατηρηθεί ο χώρος προσβάσιμος, αλλά για να έχουμε επιθυμητό αποτέλεσμα πρέπει οι εργασίες πλέον από την Εφορία Αρχαιοτήτων Λάρισας να συνεχιστούν για την πλήρη ανάδειξη του.

Να μην έχουμε πάλι το φαινόμενο όπως το 2017 όταν οι εργασίες δεν συνεχίστηκαν, και έτσι μετά από δυο χρόνια το κάστρο ξαναέγινε δυσδιάκριτο και δυσπρόσιτο λόγω της βλάστησης.

Είναι ένα εμβληματικό μνημείο για τον οικισμό μας (εξ αλλού από αυτό πήρε το όνομα του)η προστασία του αποτελεί υποχρέωση μας, και η ανάδειξη του θα δώσει προστιθέμενη αξία σε όλη την περιοχή.

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΥΜΕ

Το κάστρο βρίσκεται ανάμεσα στους υδάτινους βραχίονες που σχηματίζονται στο Δέλτα του Πηνειού. Απέχει 550 μέτρα από τη θάλασσα.

Ήταν λίγα μέτρα πιο νότια από τα σύνορα (επί Ελληνικού εδάφους) πριν το 1897, και λίγα μέτρα πιο βόρεια από τα σύνορα (επί Τουρκικού εδάφους) μεταξύ 1897-1912. Το γεγονός αυτό μας είχε οδηγήσει στην υπόθεση ότι το κάστρο ίσως είχε χρησιμοποιηθεί σαν συνοριακό φυλάκιο εκείνης της περιόδου.

Οι λόγοι για την επιλογή της θέσης για τη δημιουργία κάστρου, πέρα από τη φυσική προστασία που εξασφάλιζε το πυκνό δάσος και ο βάλτος, ήταν:

1) Η προστασία του λιμανιού (που μάλλον υπήρχε εκεί –όπως δείχνουν παλιοί χάρτες– αλλά εξαφανίστηκε από τις προσχώσεις).

2) Ο έλεγχος της εισόδου στον ποταμό Πηνειό (που παλιά πρέπει να ήταν πλωτός σε μεγάλο μήκος για τα πλωτά μέσα της εποχής).

3) Ο έλεγχος της κύριας οδικής αρτηρίας από τη Μακεδονία προς τη Θεσσαλία και τη Νότια Ελλάδα που περνούσε πολύ κοντά από το κάστρο (που συμπίπτει πάνω κάτω με την παλιά εθνική οδό). Όλη η δίοδος από τον Πλαταμώνα μέχρι τη νότια έξοδο των Τεμπών ήταν μια κλεισούρα που είχε ανέκαθεν μεγάλη στρατηγική σημασία. Το Καστρί υπήρξε κάποτε μέρος του συστήματος ελέγχου αυτής της Κλεισούρας

Έχει κατασκευαστεί το 400 – 600μΧ και εντός αυτού σύμφωνα με τους αρχαιολόγους, είναι πιθανότατα θαμμένη βυζαντινή εκκλησία. Το κάστρο κατασκευάστηκε για να ελέγχει τον δρόμο εισόδου στην κοιλάδα των Τεμπών, ήταν δηλαδή τα διόδια της Βυζαντινής περιόδου, η δε ποταμολίμνη γύρω από αυτό, πιθανότατα κατασκευασμένη από ανθρώπινα χέρια, για την προσέγγιση από θαλάσσης μικρών πλοίων.

Το κάστρο έχει ορθογώνια κάτοψη με διαστάσεις περίπου 160μ. x 80μ., με κατεύθυνση μακράς πλευράς στον άξονα Ανατολή-Δύση.



Η περίμετρος των τειχών του ήταν 480μ. Την αναλογία 1 προς 2, του πλάτους ως προς το μήκος, συναντούμε και σε άλλα βυζαντινά κάστρα της ίδιας πάνω-κάτω περιόδου.

Η συνολική έκταση του κάστρου υπολογίζεται περίπου στα 12.800 τ.μ., χωρίς τους πύργους, και στα 13.300 τ.μ.,προσμετρουμένων των πύργων.

Το πάχος του τείχους είναι σταθερό σε όλο το ύψος και είναι 2,40-2,45μ.

Στις τρεις από τις τέσσερις γωνίες, και συγκεκριμένα στις ΝΑ, ΒΑ και ΒΔ γωνίες, υπήρχαν τετράγωνοι πύργοι, διαστάσεων 10,30μ. x 10,30μ., με πάχος πλευράς: 1,30μ. και εσωτερικό ωφέλιμο εμβαδόν περίπου 75 τ.μ. Τα χαρακτηριστικά των γωνιακών αυτών πύργων λαμβάνονται από την παρατήρηση του μοναδικού πλέον ορατού, μετά τον βανδαλισμό, ΒΔ γωνιαίου πύργου.

Στη ΝΔ γωνία φαίνεται να υπάρχει ένας κάπως διαφορετικός, και πιο μικρός, πύργος με ορθογώνιο σχήμα. Ίσως να μην ήταν καν πύργος, αλλά μια προεξοχή στο τείχος, που ίσως στέγαζε κάποιο βοηθητικό χώρο.

Εκτός από τους γωνιακούς υπήρχαν και άλλοι 6 πύργοι: δύο σε κάθε μία από τις μεγάλες πλευρές και από ένας στις μικρές πλευρές (βλ. κάτοψη). Οι πύργοι αυτοί ήταν μικρότεροι από τους γωνιαίους και είχαν απόσταση 52μ. μεταξύ τους αλλά και από τους αντίστοιχους γωνιακούς.

Να ευχαριστήσουμε το Δήμο Τεμπών για την βοήθεια με την προσφορά μηχανήματος καθαρισμού, το Σ/Μ Σαμαρά και το ζαχαροπλαστείο Πρώτο για νερά και καφέ που προσέφεραν στους εθελοντές.

Αλλά κυρίως να ευχαριστήσουμε όσους συνέδραμαν στην προσπάθεια καθαρισμού και αποψίλωσης δίνοντας τον καλλίτερο τους εαυτό , αν κι όπως μας είπαν δεν δέχονται τα ευχαριστώ είναι υποχρέωση τους, εξάλλου είναι περιουσία όλων μας και όλοι κέρδος θα έχουμε με την ανάδειξη του.