Ξεκίνησαν οι εργασίες του έργου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την αποκατάσταση της γέφυρας στην Αμπελιά Φαρσάλων.

«Ξεκίνησαν οι εργασίες για την αποκατάσταση της γέφυρας της Αμπελιάς. Μία ακόμη «πληγή» που άφησε ο Daniel στον τόπο μας, άρχισε να κλείνει» έγραψε συγκεκριμένα σε ανάρτησή του το απόγευμα της Πέμπτης, ο Δήμαρχος Φαρσάλων κ. Μάκης Εσκίογλου.

Υπενθυμίζεται ότι η γέφυρα της Αμπελιάς καταστράφηκε στις 6 Σεπτεμβρίου του 2023 από την ορμή των νερών της θεομηνίας «Daniel» που κατέβασε ο Ενιπέας ποταμός, καθώς τμήμα της υποχώρησε με συνέπεια να διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην Π.Ε.Ο. Φαρσάλων – Βόλου.

Γ.Δ.kosmoslarissa.gr