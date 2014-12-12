Η Γιορτή Κρασιού Αμπελώνα 2025 θα πραγματοποιηθεί από τις 4 έως τις 7 Σεπτέμβρη στο γνώριμο και φιλόξενο Άλσος Αγίου Γεωργίου, φέρνοντας και φέτος κοντά παράδοση, πολιτισμό και γεύση.

Η φετινή αφίσα μάς βάζει κατευθείαν στο κλίμα: ένα μπουκάλι κρασί και ένα ποτήρι, περιτριγυρισμένα από τσαμπιά σταφυλιών που λάμπουν σε αποχρώσεις του κόκκινου και του μωβ. Το μαύρο φόντο αναδεικνύει τα φωτεινά χρώματα, ενώ τα πράσινα φύλλα του αμπελιού στην κορυφή λειτουργούν σαν σήμα κατατεθέν της γιορτής.

Η γραφιστική σύνθεση παίζει με κυκλικές φόρμες και διαφάνειες, δημιουργώντας αίσθηση κίνησης, χαράς και γιορτής. Η τυπογραφία συνδυάζει παραδοσιακά και μοντέρνα στοιχεία με έντονες αποχρώσεις, δίνοντας ζωντάνια και καθαρότητα στο μήνυμα.

Οι κύκλοι και τα χρώματα της αφίσας μοιάζουν με μελωδία∙ σαν το κρασί που γεμίζει το ποτήρι και φέρνει παρέα, χαμόγελα και κέφι. Μια αφίσα που δεν είναι απλώς ενημέρωση, αλλά υπόσχεση: ότι από τις 4 έως τις 7 Σεπτέμβρη ο Αμπελώνας θα γεμίσει φως, μουσική και κρασί.

Η Γιορτή Κρασιού Αμπελώνα, θεσμός δεκαετιών, αναδεικνύει την αμπελουργική και οινοποιητική παράδοση του τόπου, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει ένα πλούσιο πρόγραμμα πολιτιστικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων, προσελκύοντας επισκέπτες από όλη τη Θεσσαλία και πέρα από αυτήν.

Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Τυρνάβου και της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Σύντομα θα ανακοινωθεί και το πλήρες πρόγραμμα των εκδηλώσεων.