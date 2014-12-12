Με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Ιερωνύμου, ξεκίνησε και φέτος η Σχολή Γονέων και Οικογένειας στον Ι.Μ.Ν. Αγίου Αχιλλίου με τον γενικό τίτλο «Διάλογος με τους συζύγους και τους γονείς». Η πρώτη ομιλία έγινε την Κυριακή 19 Οκτωβρίου.

Προσκεκλημένος ομιλητής ήταν ο Αρχιμ. Μάρκος Τζανακάκης, Ιεροκήρυκας της Ι.Μ. Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα: «Έχω παιδί στην εφηβεία».

Προηγήθηκε ο πανηγυρικός Εσπερινός για την εορτή του Οσίου Γερασίμου του εν Κεφαλληνία. Κατόπιν, ο π. Ραφαήλ κήρυξε την έναρξη των φετινών ομιλιών στη Σχολή Γονέων και Οικογένειας και παρουσίασε τον ομιλητή. Είπε ότι η εφηβεία είναι μια δύσκολη ηλικία που παρουσιάζει πολλές αλλαγές και γι’ αυτό προβληματίζει γονείς και παιδαγωγούς, που χρειάζονται εφόδια για να την αντιμετωπίσουν.

Ο π. Μάρκος, στη συνέχεια, με τη γλυκύτητα του λόγου του έκανε μια εμπεριστατωμένη εισήγηση “συμπροβληματισμού”, όπως είπε για το φλέγον αυτό ζήτημα. Έδωσε τον ορισμό της εφηβείας παρομοιάζοντάς την με την άνοιξη και περιέγραψε τις αλλαγές και τα συμπτώματα που κάνουν φανερή την εμφάνισή της στα παιδιά.

Στη συνέχεια, ανέπτυξε τρόπους διαχείρισης και αντιμετώπισης των εφήβων και των ποικίλων συμπεριφορών τους δίνοντας έμφαση στην αγάπη, την κατανόηση και τη διαλεκτική που θα πρέπει να διαθέτουν οι γονείς και όσοι ασχολούνται με τους εφήβους, καθώς και στην αξία της προσευχής. Ο λόγος του ζεστός, σύγχρονος, κατανοητός παρουσίασε αρκετά παραδείγματα και βιωματικές εμπειρίες κι έτσι έγινε αιτία να ακολουθήσει ένας γόνιμος και ζωηρός διάλογος.

Ο π. Ραφαήλ ευχαριστώντας ξανά τον ομιλητή για τη θυσιαστική του ανταπόκριση και την ωφέλιμη ομιλία του, καθώς και όλους τους παρευρισκόμενους και τους ακροατές μέσω του Ραδιοφωνικού Σταθμού “ΑΧΙΛΛΙΟΥ ΦΩΝΗ” 96.3 FM της Ι. Μητροπόλεως Λαρίσης και του διαδικτύου, ανακοίνωσε ότι η επόμενη ομιλία θα γίνει την Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025, στις 7.00 μ.μ. με καλεσμένο ομιλητή τον Ψυχίατρο κ. Παύλο Νταφούλη που θα αναπτύξει το θέμα: “ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΕΣ…”