Το Θεσσαλικό Θέατρο συνεχίζει και φέτος την επιτυχημένη διαδρομή του Θεατρικού εργαστηρίου Εφήβων και Ενηλίκων, προσφέροντας σε όλους την πολύτιμη δυνατότητα να μυηθούν στην τέχνη του θεάτρου μέσα από ένα πλαίσιο υψηλού παιδαγωγικού και καλλιτεχνικού ήθους.

Σε έναν χώρο έμπνευσης και συνεργασίας το Θεσσαλικό Θέατρο ανοίγει τις πόρτες του σε όλους όσοι θέλουν να γνωρίσουν την μαγεία της σκηνής, να εξερευνήσουν τον εαυτό τους και να βιώσουν την χαρά της συλλογικής δημιουργίας.

Σε κλίμα εμπιστοσύνης, αλληλοσεβασμού και αγάπης για την τέχνη, έφηβοι και ενήλικες θα ανακαλύψουν την καλλιτεχνική τους φωνή.

"Με χαρά, σας καλούμε και φέτος να δημιουργήσουμε την πιο όμορφη καλλιτεχνική οικογένεια", καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.

Αναλυτικά τα τμήματα που θα λειτουργήσουν είναι:

ΕΝΗΛΙΚΩΝ (ΔΥΟ ΤΜΗΜΑΤΑ)

1ο τμήμα

Υπεύθυνη τμήματος: ΕΙΡΗΝΗ ΖΓΟΥΡΗ

Ηθοποιός, θεατρολόγος και κινηματογραφίστρια

Ημέρες και ώρες μαθημάτων: Τετάρτη 19:00 – 22:00

και Παρασκευή 19:00 – 22:00

2ο τμήμα

Υπεύθυνη τμήματος: ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΟΥΚΟΥΛΗ

Θεατρολόγος και ηθοποιός

Ημέρες και ώρες μαθημάτων: Δευτέρα 17:30 – 20:30

και Παρασκευή 16:00 – 19:00

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ: 6 ΩΡΕΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΜΗΝΑ: 20 ΕΥΡΩ

ΤΜΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ (13 – 17 ΕΤΩΝ)

Υπεύθυνη τμήματος: ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΜΑΚΡΗ

Ηθοποιός και σκηνοθέτης

Ημέρες και ώρες μαθημάτων: Τετάρτη 17:00 – 19:00

και Σάββατο 17:00 – 20:00

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ: 5 ΩΡΕΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΜΗΝΑ: 15 ΕΥΡΩ

Οι εγγραφές για την θεατρική περίοδο 2024 -2025 ξεκινούν την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025.

Έναρξη μαθημάτων την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025.

ΤΡΟΠΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ:

1. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00π.μ. – 2:00μ.μ. στα γραφεία του Θεσσαλικού Θεάτρου στον 2ο όροφο του Μύλου του Παππά Γεωργιάδου 53.

2. Και ηλεκτρονικά συμπληρώνοντας την φόρμα στον ακόλουθο σύνδεσμο https://forms.gle/VNi85scdCiPKED7DA

· ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

· ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ 3ο ΟΡΟΦΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ 2ο ΟΡΟΦΟ ΤΟΥ ΜΥΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΠΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ 53

· ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛ. 2410621209 ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9:00π.μ. – 2:00μ.μ.

