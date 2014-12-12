Την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025, και ώρα 8:30 το απόγευμα, στο Επισκοπείο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου (Ιωαννίνων 3, έναντι πυροσβεστικής), ξεκινούν οι συνάξεις νέων.

Οι συνάξεις νέων, τόπος διαλόγου, παρέας και ουσιαστικών αναζητήσεων, απευθύνονται σε νέους είτε είναι φοιτητές, είτε είναι εργαζόμενοι, ηλικίας από 18 έως 30 ετών και πραγματοποιούνται με την ευθύνη και το συντονισμό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμου.

Αναπτύσσονται ενδιαφέροντα θέματα που αφορούν στη νεότητα και τον αγώνα της, γι’ αυτό και προσκαλούνται οι νέοι του τόπου μας σε μια ουσιαστική γνωριμία με την Εκκλησία, την παράδοση της, την πνευματικότητα της, ώστε τελικά στην αρχή της ζωής τους να βάλουν γερά θεμέλια αποκτώντας αρχές και αξίες.