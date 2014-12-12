Ξεκινούν οι συνάξεις φοιτητών, εργαζομένων, νέων ζευγαριών στον Άγιο Αχίλλιο
Λάρισα | 05 Οκτ 2025, 19:13
Με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Ιερωνύμου, ξεκινούν την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2025 οι εβδομαδιαίες συνάξεις φοιτητών, εργαζομένων, νέων ζευγαριών στον Άγιο Αχίλλιο, κάθε Πέμπτη στις 8 μ.μ.
Πρώτα τελείται η Ακολουθία του Μικρού Αποδείπνου κι έπειτα στις 8.30 μ.μ. ακολουθεί πνευματική ομιλία του π. Ραφαήλ, με θέμα για φέτος “Η προσευχή όπως την παρουσιάζει ο Χριστός στην επί τους όρους ομιλία του".
