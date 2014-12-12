Τα μαθήματα στη Δημοτική Σχολή Μπαλέτου ξεκινούν την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου. Η νέα σχολική χρονιά υπόσχεται ένα πλούσιο πρόγραμμα με χορευτικές προκλήσεις, κίνηση, έκφραση, δημιουργία!

Με στόχευση στην ποιότητα, στην εξατομικευμένη διδασκαλία, στην αισθητική και πνευματική καλλιέργεια, στην αρμονική διάπλαση του σώματος, λειτουργούν τμήματα μπαλέτου για παιδιά άνω των 4 ετών και για κάθε ηλικία.

Επίσης από αρχές Οκτωβρίου, και σύμφωνα με ανακοίνωση που θα ακολουθήσει, το πρόγραμμα μαθημάτων θα εμπλουτιστεί με την έναρξη τμημάτων σύγχρονου χορού εφήβων και νέων, κλασικού μπαλέτου και χορευτικής ενδυνάμωσης για ενήλικες.

Πληροφορίες και εγγραφές καθημερινά, ώρες 16.00 έως 20.30, στη Δημοτική Σχολή Μπαλέτου (Μύλος του Παππά, τηλέφωνο 2410256464)

Φωτογραφίες: Τηλέμαχος Γιογλαρής