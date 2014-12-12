Ξεκινούν τα μαθήματα στο Κοινωνικό Φροντιστήριο Τυρνάβου
Τύρναβος | 22 Σεπ 2025, 17:52
Ξεκινούν σήμερα Δευτέρα τα μαθήματα Γυμνασίου και Λυκείου στο Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Τυρνάβου.
Όλα τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στο 1ο Γυμνάσιο Τυρνάβου τις απογευματινές ώρες.
Οι υπεύθυνοι του φροντιστηρίου θα βρίσκονται σήμερα στο χώρο του 1ου Γυμνασίου από τις 4:00 το απόγευμα.
Για τους μαθητές του δημοτικού το ακριβές πρόγραμμα θα ανακοινωθεί εντός της εβδομάδας.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα:
6972149305, Πατσίκας Κων/νος
6949665615, Γκουλέτσα Αλεξάνδρα
6978836845, Σιουζουλή Αναστασία
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.