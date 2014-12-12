Ξεκινούν σήμερα Δευτέρα τα μαθήματα Γυμνασίου και Λυκείου στο Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Τυρνάβου.

Όλα τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στο 1ο Γυμνάσιο Τυρνάβου τις απογευματινές ώρες.

Οι υπεύθυνοι του φροντιστηρίου θα βρίσκονται σήμερα στο χώρο του 1ου Γυμνασίου από τις 4:00 το απόγευμα.

Για τους μαθητές του δημοτικού το ακριβές πρόγραμμα θα ανακοινωθεί εντός της εβδομάδας.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα:

6972149305, Πατσίκας Κων/νος

6949665615, Γκουλέτσα Αλεξάνδρα

6978836845, Σιουζουλή Αναστασία