Ξεκινούν από τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου έως και την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025, οι εγγραφές στο Δημοτικό Ωδείο Λάρισας για το σχολικό έτος 2025-2026. Οι εγγραφές θα γίνονται καθημερινά (Δευτέρα – Παρασκευή) και ώρες 9:00 – 13:00, στη γραμματεία του Ωδείου.

Για τους παλαιούς σπουδαστές, η εγγραφή μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά, ενώ για τους νέους απαιτείται προηγούμενη τηλεφωνική συνεννόηση με τη Γραμματεία (τηλ. 2410531960, υπεύθυνη: κα Βάνα Φαρμακιώτη).

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για το τμήμα Νηπίων (Μουσική Προπαιδεία), που απευθύνεται σε παιδιά γεννημένα το 2020. Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Οι εγγραφές για το τμήμα αυτό θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά από 1 έως 3 Σεπτεμβρίου 2025, με φυσική παρουσία και με την προσκόμιση πιστοποιητικού ή ληξιαρχικής πράξης γέννησης του παιδιού.

Το Δημοτικό Ωδείο Λάρισας, με μακρόχρονη παρουσία στην εκπαίδευση και την καλλιτεχνική ζωή της πόλης, συνεχίζει να καλλιεργεί τη μουσική παιδεία και να δίνει βήμα σε νέες δημιουργικές διαδρομές.