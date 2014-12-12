Το Σωματείο Εικαστικών Καλλιτεχνών Λάρισας «8», η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας και το Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, διοργανώνουν την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου και ώρα 18:30, ξενάγηση στην ομαδική εικαστική έκθεση «Σπόροι Τέχνης».

Η έκθεση φιλοξενείται στην αίθουσα περιοδικών εκθέσεων του Διαχρονικού Μουσείου Λάρισας, στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για τα 25 χρόνια λειτουργίας του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας.

Η έκθεση αναδεικνύει τη διαχρονική σημασία των σπόρων ως πηγής ζωής, έμπνευσης και γνώσης, ενώ, παράλληλα, προβάλλει τη σύγχρονη επιστημονική έρευνα και την πολιτιστική κληρονομιά της Θεσσαλίας. Μέσα από τα σύγχρονα έργα τέχνης προσφέρονται νέες οπτικές για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του ανθρώπινου πολιτισμού.

Στην έκθεση συμμετέχουν δεκαεννέα εικαστικοί, μέλη του Σωματείου «8», οι οποίοι με τα έργα τους συνθέτουν ένα πολυεπίπεδο αφήγημα που ενώνει τέχνη, αρχαιολογία και επιστήμη.

Σας περιμένουμε να ανακαλύψουμε μαζί τη διαχρονική σημασία των σπόρων μέσα από τη ματιά της τέχνης, της επιστήμης και της πολιτιστικής κληρονομιάς!

Συμμετέχοντες καλλιτέχνες:

Αναστασία Γιαλαμά, Άρτεμις Διαμαντή, Αχιλλέας Ζάζος, Στέλλα Κακάβα, Ειρήνη Καλούδη, Λιάνα Κρανιώτου, Έλλη Κυριαζή, Μαρία Λαγού, Ευτυχία Λάνταβου, Πάρης Μακρής, Νίκος Μάτας, Ναπολεάνα Νανούλη, Μαρία Παναγιώτου, Αθανασία Παπατζέλου, Μαρία Παπατζέλου, Άννα Ρόπλου, Ελένη Σαρλή, Βασίλειος Σέντζας, Άννα Τσάτσαβου.

Επιμέλεια έκθεσης

Ειρήνη Ρώσσιου, Αρχαιολόγος-Ιστορικός ΤέχνηςΓια περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2413508242 (καθημερινά 08:00-20:00).

Διάρκεια έκθεσης: έως 30 Σεπτεμβρίου 2025.

Είσοδος ελεύθερη.