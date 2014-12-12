Σε μνημείο της φύσης στον καταπράσινο αρχαιολογικό χώρο στον «Σκιαθά» Αγιοκάμπου του Δήμου Αγιάς, πραγματοποιήθηκε περιήγηση – ξενάγηση την Παρασκευή το απόγευμα 29 Αυγούστου 2025 από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας.

Την περιήγηση οργάνωσαν ο Περιβαλλοντικός Μορφωτικός Σύλλογος Σκήτης – Αγιοκάμπου και ο Σύλλογος Φίλων Διαχρονικού Μουσείου Λάρισας, στην οποία συμμετείχαν δεκάδες μέλη των δύο Συλλόγων, επισκέπτες και φίλοι των μνημείων και της πολιτιστικής κληρονομιάς από οικισμούς του Δήμου Αγιάς και άλλοι από την Λάρισα, οι οποίοι μετακινήθηκαν με δικά τους οχήματα.

Συγκεκριμένα σε αυτόν τον αρχαιολογικό χώρο αποκαλύπτονται τα ερείπια της αρχαίας Μελίβοιας. Η Έφορος Αρχαιοτήτων Λάρισας κα Σταυρούλα Σδρόλια αναφέρθηκε στο ιστορικό πλαίσιο δημιουργίας και ανάπτυξης της αρχαίας πόλης και στην ύπαρξη του βυζαντινού πύργου, ο καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Παναγιώτης Τσέλεκας παρουσίασε τα ανασκαφικά στοιχεία σε τμήματα του αρχαίου τείχους και σε μεγάλο δημόσιο κτήριο, ενώ η αρχαιολόγος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας κα Νεκταρία Αλεξίου πληροφόρησε τους παρισταμένους για το ελληνιστικό ιερό που αποκαλύφθηκε στην ακρόπολη της αρχαίας πόλης.

Συμμετείχαν, εκτός από τους αναφερόμενους αρχαιολόγους και τους φύλακες της Εφορείας, ο κ. Λεωνίδας Π. Χατζηαγγελάκης και η κα Δέσποινα Αράπκουλε, πρόεδρος και ταμίας αντίστοιχα του Συλλόγου των Φίλων του Διαχρονικού Μουσείου και η πρόεδρος του Περιβαλλοντικού Μορφωτικού Συλλόγου Σκήτης – Αγιοκάμπου κα Κική Μουκούλη.