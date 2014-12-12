Οι συμμετέχοντες ήταν πολλοί! Οι συμμετοχές ξεπέρασαν κάθε προσδοκία! Ο τυχερός ωστόσο, είναι ένας και ετοιμάζεται να «αποδράσει» στη μαγευτική Βαρκελώνη!

Ο λόγος για τον διαγωνισμό Shop, Scan and Win που διοργάνωσε το Fashion City Outlet από τις 14 Ιούλιου έως τις 16 Αυγούστου και στον οποίο συμμετείχαν σκανάροντας τον QR κωδικό στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του εμπορικού κέντρου, χιλιάδες πελάτες που κέρδισαν την δυνατότητα συμμετοχής, κάνοντας αγορές αξίας 30€ και άνω.

Ο τυχερός κερδίζει ένα ταξίδι πέντε ημερών για δυο άτομα στη Βαρκελώνη, προσφορά του «εμπορικού κέντρου της καρδιάς μας», που εκτός από επώνυμα είδη σε απίστευτα χαμηλές τιμές, ψυχαγωγία και διασκέδαση, ξέρει ν’ ανταμείβει τους καταναλωτές με δώρα που θα τους μείνουν αξέχαστα.

Το Fashion City Outlet είναι ο απόλυτος προορισμός για ψώνια, εκπλήξεις και εμπειρίες που δεν τελειώνουν ποτέ!

