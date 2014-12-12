Ακόμα ένα επισόδειο βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στη Λάρισα.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, συνέβη στο κέντρο και προέκυψε μετά από λογομαχία η οποία κατέληξε σε συμπλοκή για άγνωστη αιτία.

Ένας νεαρός μάλιστα μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, χωρίς η κατάστασή του να εμπνέει ανησυχία.

Η αστυνομία έχει επιληφθεί από την πρώτη στιγμή.