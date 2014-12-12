Ξυλοκόπησαν 21χρονο σε καβγά στην πλατεία Φαρσάλων - Νοσηλεύεται στο ΠΓΝΛ
Φάρσαλα | 20 Αυγ 2025, 09:28
Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, έχοντας τραυματιστεί σοβαρά μετά από ξυλοδαρμό, νοσηλεύεται ένας 21χρονος από τα Φάρσαλα.
Ο 21χρονος, που λόγω της κατάστασης των τραυμάτων θα πρέπει να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, φέρεται να τραυματίστηκε - όπως καταγγέλθηκε στην Αστυνομία - μετά από καβγά με έναν 17χρονο και έναν 19χρονο, που βρέθηκαν στα Φάρσαλα, σύμφωνα με πληροφορίες για διακοπές.
Ο καβγάς έγινε στις 4.30 τα ξημερώματα της 17ης Αυγούστου στην πλατεία των Φαρσάλων και για λόγους που έρευνα το Αστυνομικό Τμήμα Φαρσάλων.
Σε βάρος των δύο νεαρών σχηματίστηκε δικογραφία από το Α.Τ. Φαρσάλων.
Λ.Ε. kosmoslarissa.gr (Με πληροφορίες από Β.Κ., Ελευθερία)
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.