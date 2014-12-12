Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, έχοντας τραυματιστεί σοβαρά μετά από ξυλοδαρμό, νοσηλεύεται ένας 21χρονος από τα Φάρσαλα.

Ο 21χρονος, που λόγω της κατάστασης των τραυμάτων θα πρέπει να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, φέρεται να τραυματίστηκε - όπως καταγγέλθηκε στην Αστυνομία - μετά από καβγά με έναν 17χρονο και έναν 19χρονο, που βρέθηκαν στα Φάρσαλα, σύμφωνα με πληροφορίες για διακοπές.

Ο καβγάς έγινε στις 4.30 τα ξημερώματα της 17ης Αυγούστου στην πλατεία των Φαρσάλων και για λόγους που έρευνα το Αστυνομικό Τμήμα Φαρσάλων.

Σε βάρος των δύο νεαρών σχηματίστηκε δικογραφία από το Α.Τ. Φαρσάλων.

Λ.Ε. kosmoslarissa.gr (Με πληροφορίες από Β.Κ., Ελευθερία)