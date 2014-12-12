Ο Οργανισμός Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας ενημερώνει για την επικείμενη ολοκλήρωση των εκταμιεύσεων νερού από τη λίμνη Ν. Πλαστήρα.

Στην ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

"Όπως έχει επανειλημμένως επισημανθεί, το τρέχον έτος υπήρξε, από πλευράς διαθεσιμότητας νερού, το δυσμενέστερο εδώ και δεκαετίες στη Θεσσαλία, με την φετινή αρδευτική περίοδο να εξελίσσεται υπό ιδιαίτερα ελλειμματικές υδατικές συνθήκες, ενώ η λίμνη Ν. Πλαστήρα, παρά τα περιορισμένα υδατικά της αποθέματα, αποτέλεσε φέτος τον κύριο τροφοδότη για τις εκτάσεις που αρδεύονται από επιφανειακά ύδατα στη Θεσσαλία. Πριν την έναρξη της αρδευτικής περιόδου, το ωφέλιμο υδατικό απόθεμα της λίμνης, δηλαδή ο όγκος νερού που μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, χωρίς να παραβιαστεί το θεσμοθετημένο οικολογικό όριο (784 μ.) της λίμνης, αντιστοιχούσε στο 50%των απαιτούμενων ποσοτήτων νερού που χρησιμοποιούνται κατά κανόνα για την εξυπηρέτηση της άρδευσης, γεγονός που καθιστούσε αναπόφευκτη την μη προσέγγιση της στάθμης του οικολογικού ορίου.

Δεδομένων αυτών των δυσμενών συνθηκών, είχε αποφασιστεί από τον ΟΔΥΘ, με τη σύμφωνη γνώμη των φορέων διαχείρισης, να ολοκληρωθεί η αρδευτική περίοδος πολύ νωρίτερα μέσα στον Αύγουστο, δεδομένου ότι θα είχε προσεγγιστεί το οικολογικό όριο των 784 μ. πριν τα μέσα Αυγούστου.

Ωστόσο, οι βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν τις πρώτες ημέρες του Αυγούστου, επέτρεψαν την διακοπή των εκταμιεύσεων μέχρι την 15η Αυγούστου. Η εξοικονόμηση αυτών των ποσοτήτων νερού συνέβαλε στην επανεκκίνηση της εκταμίευσης, με περιορισμένες ποσότητες νερού στις 16/8, με στόχο να πραγματοποιηθεί μια τελευταία άρδευση των καλλιεργειών πριν τη λήξη της αρδευτικής περιόδου.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την ολοκλήρωση των εκταμιεύσεων για τα εκτός δικτύου Ταυρωπού στις 19/8, ενώ κατά την τελευταία εβδομάδα, πραγματοποιούνται μικρές εκταμιεύσεις νερού της τάξης των 300.000 κ.μ. ανά ημέρα για να ολοκληρωθεί η τελευταία άρδευση σε όλες τις εκτάσεις εντός δικτύου Ταυρωπού, καθότι η άρδευση των καλλιεργειών στον Ταυρωπό πραγματοποιείται σειριακά, επομένως απαιτείται περισσότερος χρόνος για την ολοκλήρωση του κύκλου της τελευταίας άρδευσης.

Στην λήξη των εκταμιεύσεων νερού της φετινής αρδευτικής περιόδου (27/8), η στάθμη ύδατος στη λίμνη Ν. Πλαστήρα θα ανέρχεται σε 784,20 μ., γεγονός που αντιστοιχεί σε υδατικό απόθεμα της τάξης των τεσσάρων (4) εκατ. κυβικών μέτρων πάνω από το θεσμοθετημένο οικολογικό όριο των 784 μ.

Σε κάθε περίπτωση, η τήρηση του θεσμοθετημένου οικολογικού ορίου της λίμνης Ν. Πλαστήρα αποτελεί αυστηρώς απαράβατη συνθήκη για τον ΟΔΥΘ. Επισημαίνεται ότι η συνθήκη αυτή, κατά το παρελθόν, σε αντίστοιχες περιόδους περιορισμένων υδατικών αποθεμάτων όπως η τριετία 2007-09, δεν πληρούνταν κατά κανόνα, με αποκορύφωμα το έτος 2008, όπου η στάθμη ύδατος της λίμνης κατήλθε σχεδόν τρία μέτρα (3 μ.) κάτω από το οικολογικό όριο των 784 μ., προκειμένου να ικανοποιηθούν οι αρδευτικές ανάγκες των καλλιεργειών.

Υπενθυμίζεται ότι ο ΟΔΥΘ, σύμφωνα με τη νομοθεσία, έχει ως κύριο σκοπό την ποσοτική και ποιοτική προστασία των υδάτων του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας και τηρεί απαράβατα τη σχετική νομοθεσία. Στο πλαίσιο αυτό, η διαχείριση των υδάτων της λίμνης Ν. Πλαστήρα και η προστασία της, ιδιαίτερα κατά τη φετινή χρονιά, αποτέλεσε μεγάλη πρόκληση για τον Οργανισμό Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας.

Περισσότερες λεπτομέρειες πρόκειται να δοθούν σε ειδική ενημέρωση που θα γίνει από τον ΟΔΥΘ το προσεχές χρονικό διάστημα."