Η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θεσσαλίας απέστειλε επιστολή προς τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκεια του εμπορικού κόσμου για τον αποκλεισμό του λιανεμπορίου από τις προσκλήσεις ενίσχυσης επιχειρήσεων 04ΚΕ – «Αναπτύσσομαι έξυπνα» και 05ΚΕ – «Επιχειρώ έξυπνα» στο πλαίσιο των προγραμμάτων 2021–2027.

Η Ομοσπονδία επισημαίνει ότι ο αποκλεισμός αυτός συνιστά άνιση μεταχείριση σε σχέση με άλλους επαγγελματικούς κλάδους που έχουν συμπεριληφθεί στις δράσεις. Το λιανεμπόριο αποτελεί βασικό πυλώνα της τοπικής οικονομίας, συμβάλλει ουσιαστικά στην απασχόληση και στηρίζει την κοινωνική και οικονομική συνοχή των πόλεων και κοινοτήτων της Θεσσαλίας.

Η μη δυνατότητα συμμετοχής του κλάδου στα προγράμματα ενίσχυσης δημιουργεί, σύμφωνα με την ΟΕΜΕΘ, σοβαρή αδικία για τις χιλιάδες μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις που έχουν ήδη υποστεί διαδοχικά πλήγματα τα τελευταία χρόνια.