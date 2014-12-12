Μέλη της Ιστορικής Λαογραφικής Ένωσης Λάρισας “Αλησμόνητες Πατρίδες” επισκέφθηκαν τον Δήμαρχο Λαρισαίων κ. Θανάση Μαμάκο στο Δημαρχείο Λάρισας.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε εγκάρδιο κλίμα, με συζήτηση για τις δράσεις της Ένωσης και τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης του προσφυγικού ελληνισμού.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, τα μέλη της Ένωσης προσέφεραν στον Δήμαρχο την εικόνα του Οσίου Ιακώβου Τσαλίκη, προστάτη της Ένωσης, ως ευλογία και ένδειξη εκτίμησης για τη συνεργασία και τη στήριξη του Δήμου Λαρισαίων.

Η Ένωση εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες για τη φιλόξενη υποδοχή και το ειλικρινές ενδιαφέρον που έδειξε ο Δήμαρχος για το έργο και τις πρωτοβουλίες της.

Εκπρόσωποι του Διοικητικού Συμβουλίου που παραβρέθηκαν στην συνάντηση ήταν οι Χατζόπουλος Γεώργιος, Σκενδερίδου Ιωάννα, Ντουρουντάκη-Παντελίδου Ελένη, Βλάχου Ζωή και Χουλιάρα Βασιλική.