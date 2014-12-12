«Μπήκαν παιχνίδια εκεί που δεν έπρεπε και μια ταβέρνα που δεν ήταν στους όρους της δημοπρασίας» κατήγγειλε η μείζων αντιπολίτευση στο χθεσινοβραδινό δημοτικό συμβούλιο για το φετινό παζάριμε αφορμή τον τραυματισμό γυναίκας σε παιχνίδι με αυτοκινητάκια. Για το θέμα απάντησε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Αχιλλέας Κέλλας τονίζοντας πως για το συμβάν δεν έχει ευθύνη ο Δήμος Λαρισαίων και πως δεν υπάρχει τίποτα παράνομο ως προς τους χώρους και την εκμίσθωση τους με την Συμπαράταξη να κάνει λόγο για λειτουργία «μίνι λουνα παρκ».

Η συζήτηση επικεντρώθηκε αρχικά στον χώρο όπου τοποθετήθηκαν τα συγκεκριμένα παιχνίδια, στους όρους της διακήρυξης και το αν υπήρχαν οι σχετικές άδειες ενώ παραδόθηκαν και δύο πρακτικά από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου για την λειτουργία της Εμποροπανήγυρης.

Από την πλευρά του ο δήμαρχος Θανάσης Μαμάκος έκανε λόγο για «προσπάθεια σπίλωσης», ενώ έκανε και ρελάνς προβάλοντας βίντεο και στοιχεία από τις μισθώσεις στο παζάρι επί δημοτικής Αρχής Καλογιάννη, με τον Δημήτρη Δεληγιάννη να καταγγέλει ότι αύτα είναι εκτός θέματος ...

Η Λαϊκή Συσπείρωση (ΚΚΕ) αποχώρησε καταγγέλοντας σόου των δυο μεγάλων ...

Ε.Π. kosmoslarissa.gr