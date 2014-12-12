Πραγματοποιήθηκε η ηλεκτρονική κλήρωση της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, για πρώτη φορά στα χρονικά.

H AEΛ Novibet έμαθε τους τέσσερις αντιπάλους της στη συνέχεια του θεσμού.

Αναλυτικά οι τέσσερις αντίπαλοι της ΑΕΛ Novibet:

16-18 Σεπτεμβρίου: Μαρκό – ΑΕΛ Novibet

23-25 Σεπτεμβρίου: ΑΕΛ Novibet – Λεβαδειακός

28-30 Οκτωβρίου: ΠΑΟΚ – ΑΕΛ Novibet

2-4 Δεκεμβρίου: ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος