Οι αντίπαλοι της ΑΕΛ Νovibet στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας
Αθλητικά | 03 Σεπ 2025, 12:50
Πραγματοποιήθηκε η ηλεκτρονική κλήρωση της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, για πρώτη φορά στα χρονικά.
H AEΛ Novibet έμαθε τους τέσσερις αντιπάλους της στη συνέχεια του θεσμού.
Αναλυτικά οι τέσσερις αντίπαλοι της ΑΕΛ Novibet:
16-18 Σεπτεμβρίου: Μαρκό – ΑΕΛ Novibet
23-25 Σεπτεμβρίου: ΑΕΛ Novibet – Λεβαδειακός
28-30 Οκτωβρίου: ΠΑΟΚ – ΑΕΛ Novibet
2-4 Δεκεμβρίου: ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος
