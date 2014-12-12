Η Περιφερειακή Οργάνωση Θεσσαλίας (Π.Ο.Θ.) μετά από συνεδρίαση πήρε ομόφωνα τις εξής αποφάσεις:

Θα διοργανωθεί μια Πανθεσσαλική ολομέλεια, η οποία θα είναι ανοιχτή όχι μόνο στα μέλη αλλά και στους φίλους του Κινήματος Δημοκρατίας. Η συζήτηση θα έχει συγκεκριμένη ατζέντα με βάση τα προβλήματα και τα ζητήματα που αφορούν την περιφέρεια Θεσσαλίας και πιο συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, θα συζητηθούν οι επιπτώσεις μετά την κακοκαιρία «Daniel» και η αποκατάσταση τους, ζητήματα ξηρασίας και άρδευσης, υπογεννητικότητα και παιδεία, οικονομικά προβλήματα του αγροτικού κόσμου, ευλογιά αιγοπροβάτων κ.α.

Εν συνεχεία, συζητήθηκαν και οι λεπτομέρειες της διοργάνωσης (ημερομηνία, ομιλητές κ.τ.λ.) οι οποίες θα ανακοινωθούν σε δεύτερο χρόνο.

Θα ακολουθήσουν και άλλες συνεδριάσεις, στις οποίες θα συμμετέχουν και οι γραμματείς των Δημοτικών Οργανώσεων (Δ.Ο.), έτσι ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο αποτέλεσμα. Στόχος είναι, με αφορμή αυτή τη συνεδρίαση, να αναδειχθούν τα χρόνια προβλήματα που ταλανίζουν την περιφέρεια Θεσσαλίας και να δοθούν λύσεις και προτάσεις για αυτά.