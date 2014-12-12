Καλημέρα και καλή εβδομάδα

Χάνουν τα πολλά λεφτά από τις κλήσεις της Τροχαίας οι δήμοι και ετοιμάζονται να ανεβούν στα κάγκελα. Στο νομοσχέδιο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την ψηφιακή ενίσχυση της οδικής ασφάλειας (κάμερες) που έχει αναρτηθεί σε δημόσια διαβούλευση, προβλέπεται ότι τα έσοδα από τις κλήσεις θα εισπράττονται στο εξής από το «Εθνικό Ταμείο Οδικής Ασφάλειας» και άλλους.

Η κυβέρνηση διαβλέποντας τη δυσαρέσκεια των δημάρχων σπεύδει να τους γλυκάνει. Λέγεται ότι θα ανακοινώσει έκτακτη χρηματοδότηση, ενώ εξετάζεται να διατηρηθούν υπό …δημοτικό έλεγχο οι επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, και μάλιστα με επιπλέον χρηματοδότηση 250 εκατ. ευρώ για έργα ύδρευσης …

& Θρυλικές διαστάσεις αποκτά το σακίδιο του δημάρχου Καλαμπάκας Λευτέρη Αβραμόπουλου, που το ξέχασε σε εκείνη την ιστορική συνέλευση του ΦΟΔΣΑ Θεσσαλίας στα Τρίκαλα - όπως ο ίδιος παραδέχτηκε αργότερα. Εκείνο που δεν παραδέχεται είναι ότι περιείχε 40.000 ευρώ, «είχα μόνο 1.500 ευρώ» ισχυρίζεται. Στην υπόθεση έχωσε τη μύτη της (αυτεπαγγέλτως) και η Δημόσια Αρχή Διαφάνειας η οποία πήγε στο κτίριο, μίλησε με τους υπαλλήλους, και πήρε υλικό από τις κάμερες …

# Ένα ακόμα ξενοδοχείο θα αποκτήσει η Σκιάθος που δεν σταματά να ανοικοδομείται. Πρόκειται για μονάδα τεσσάρων αστέρων, δυναμικότητας 92 κλινών. Η επένδυση, ύψους 3 εκ ευρώ, είναι της εταιρείας «ΓΕΔΗΝ ΜΙΚΕ» και θα επιδοτηθεί 1.1 εκ. ευρώ.

@ Κάποιος στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας ετοιμάζεται να αλλάξει καρέκλα…

^ Διαψεύδεται η πληροφορία ότι οι Θεσσαλοί φίλοι του Νικολά Σαρκοζί ετοιμάζουν εκδρομή στις Γαλλικές φυλακές Sante, του Παρισιού, για να τον επισκεφτούν. Πρόκειται για fake News…

*Πολλοί αναρωτιούνται τι συνέβη και αδυνάτισε έτσι απότομα ο Θανάσης Μαμάκος. Μέχρι και για αυτό έχουμε απάντηση: Η απώλεια των περιττών κιλών του δημάρχου Λαρισαίων, είναι προϊόν διαλειματικής νηστείας. Τώρα πάει και γυμναστήριο. Έχει όλες τις προϋποθέσεις για μια δεύτερη καριέρα, ως μοντέλο…

# Κατώτερη του ρόλου της η αριστερά - εξαιρούμενης της Κωνσταντοπούλου-, δεν πήγε στην κηδεία του Σαββόπουλου. Την καλύτερη απάντηση έδωσε ένας γνωστός του χώρου, ο δημιουργός Οδυσσέας Ιωάννου: «Που ήσουν αριστερά μου; Χθες δεν ήταν η κηδεία κανενός “δεξιού” Σαββόπουλου. Κανενός υποστηρικτή του Μητσοτάκη. Χθες ήταν ο αποχαιρετισμός σε μία Ελλάδα που κάποτε έπιασε απάτητες κορυφές στην τέχνη της…».

Ο καθένας εκδηλώνει τον πατριωτισμό του όπως ξέρει και μπορεί. Ο Καρδιτσιώτης μεταφορέας τον επιδεικνύει, όχι μόνο στις εθνικές γιορτές όπως η αυριανή, αλλά καθημερινά, με τη φωτογραφία του στρατηγού Πλαστήρα σε περίοπτη θέση στην πίσω πόρτα του επαγγελματικού του οχήματος. Ενδεχομένως στο επόμενο βάψιμο να βάλει και Q code για να μαθαίνουν όσοι τον ακολουθούν την ιστορία του στρατηγού που γεννήθηκε το 1881 στο Βουνέσι των Αγράφων…

# Τρίτη δύναμη σε μερίδιο αγοράς, πίσω από τις Ηπειρώτικες «Βίκος» και «Ζαγόρι», πέρασε η θεσσαλική «Θεόνη» με έδρα το Μουζάκι (Καρδίτσα). Η εταιρεία πέτυχε μάλιστα μια κρίσιμη δικαστική νίκη έναντι του δήμου Μουζακίου, στον οποίο ανήκει η πηγή Γκούρα από όπου προέρχεται το νερό Θεόνη. Η διαμάχη αφορούσε τα τέλη δικαιώματος υδροληψίας που ο δήμος βεβαίωνε στην επιχείρηση και είχε κορυφωθεί, με την υποχρέωση προς τον δήμο να φτάνει τις 882.157 ευρώ, στα τέλη του 2024. Ο τρόπος υπολογισμού των τελών πλέον άλλαξε: Η «Θεόνη» καταβάλλει το νόμιμο ποσό του 5‰ (επί του τζίρου) που για το 2024 αντιστοιχεί σε περίπου 155.000 ευρώ, δηλαδή λιγότερο από το 20% των αρχικών απαιτήσεων του δήμου. Σε ότι αφορά τις πωλήσεις, η εταιρεία προβλέπει κύκλο εργασιών το 2025 κοντά στα 40 εκ. ευρώ.

% Νέο διευθυντή προσέλαβε ο Ανδρουλάκης για το πολιτικό του γραφείο, αλλά πριν περάσουν 24 ώρες αποδείχτηκε ότι υπήρξε θαυμαστής του Κυριάκου. Δες σας φταίει κανένας για το δημοσκοπικό σας χάλι σύντροφοι …

& Ο Γιάννης Φιλιππάκης ( εφ. Δημοκρατία κ.λ.π.), νέο αφεντικό της τοπικής εφημερίδας «Ελευθερία», ήρθε εκ νέου στην Λάρισα την περασμένη εβδομάδα. Είχε επαφές με το προσωπικό καθήμενος στο γραφείο του ιστορικού εκδότη της εφημερίδας Τάκη Δημητρακόπουλου. Την ίδια στιγμή κάποιος είπε ότι άκουσε έναν μακρινό διαπεραστικό ήχο, κάτι σαν τρίξιμο. Ίσως να προερχόταν από το κοιμητήριο …



$ Δεν πρέπει να υπάρχει προηγούμενο στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Στην (μικρή) Αλόννησο ο Παναγιώτης Αναγνώστου είναι δήμαρχος, ο γιός του Αλέξανδρος είναι …αντιδήμαρχος και ταυτόχρονα διοικητής του αστυνομικού σταθμού του νησιού. Αστυνομικός στο νησί είναι και ο έτερος γιός. Για «οικογενειοκρατία» κάνει λόγο ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης Πέτρος Βαφίνης. Απορούμε που την είδε…

