Ψύχρανε ο καιρός, υιοθετούμε σιγά-σιγά τις φθινοπωρινοχειμερινές μας συνήθειες, μια ανάσα απ’ το Νοέμβρη. Τα βιβλία, πιστοί μας συνοδοιπόροι, σε κάθε εποχή. Χρόνια πολλά Ελλάδα.

1-Από τις Εκδόσεις Μίνωας κυκλοφόρησε πρόσφατα το βιβλίο «Το βιβλίο των χαμένων ονομάτων» της συγγραφέως Κριστίν Χάρμελ. Ένας ύμνος για τη σημασία των βιβλίων, για την επιβίωση και τον ηρωισμό. Ένας ύμνος στην αντίσταση κατά του φασισμού, ένα μάθημα ζωής, γιατρειάς και ελπίδας. Ένα σπαρακτικό μυθιστόρημα που κόβει την ανάσα και σε απορροφά.

Το συγκεκριμένο ιστορικό βιβλίο αφηγείται την ιστορία μιας πλαστογράφου που έσωσε πολλές ζωές. Είναι εμπνευσμένο από την αληθινή ιστορία εκείνης της γυναίκας που βοήθησε εκατοντάδες παιδιά Εβραίων να δραπετεύσουν από τους ναζί.

Η Γαλλοεβραία Εύα Έιμπραμς, ειδική στη πλαστογραφία σε μια ορεινή περιοχή της ελεύθερης ζώνης, βοηθάει στην απόδραση κυρίως παιδιών στην Ελβετία. Μαζί με κάποιον άλλο πλαστογράφο, τον Ρέμι βρήκε ένα τρόπο να διαφυλάξουν τα πραγματικά ονόματα των παιδιών μέσα σε ένα βιβλίο....

Όπως σημειώνει η Κριστίν Χάρμελ στο τέλος του βιβλίου: Δεν χρειάζεστε χρήματα, όπλα ή ένα μεγάλο ακροατήριο για να αλλάξετε τον κόσμο. Μερικές φορές, κάτι τόσο απλό όσο ένα μολύβι και λίγη φαντασία μπορούν να αλλάξουν τον ρου της Ιστορίας.

Βλέπουμε προς το φως και το αναζητάμε, ιδιαίτερα όταν τα πάντα σχεδόν μαυρίζουν γύρω μας. Αντιστασιακές δράσης Γάλλων και Εβραίων της Γαλλίας κατά των Γερμανών στη διάρκεια του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου.

Λίγα λόγια για το βιβλίο: Εμπνευσμένο από την αληθινή ιστορία της γυναίκας που βοήθησε εκατοντάδες παιδιά Εβραίων να δραπετεύσουν από τους ναζί. Η Εύα Έιμπραμς, μια ηλικιωμένη από τη Φλόριντα που εργάζεται ως βιβλιοθηκονόμος, τοποθετεί βιβλία σε ένα ράφι, όταν το βλέμμα της πέφτει σε μια φωτογραφία των NewYorkTimes. Παγώνει ολόκληρη· πρόκειται για την εικόνα ενός βιβλίου που έχει να δει πάνω από εξήντα χρόνια – είναι το Βιβλίο των χαμένων ονομάτων. Πλέον φυλάσσεται στην Κεντρική Εθνική Βιβλιοθήκη του Βερολίνου και περιέχει ένα είδος κώδικα, που οι ερευνητές δεν μπορούν να αποκρυπτογραφήσουν. Η μόνη που γνωρίζει την απάντηση είναι η Εύα· έχει όμως τη δύναμη να έρθει ξανά αντιμέτωπη με τις παλιές της αναμνήσεις;

Το 1942, όταν ήταν τελειόφοιτη φοιτήτρια, η Εύα αναγκάστηκε να αποδράσει από το Παρίσι βρίσκοντας καταφύγιο σε μια μικρή ορεινή πόλη στην Ελεύθερη Ζώνη, όπου ξεκίνησε να πλαστογραφεί ταυτότητες για παιδιά Εβραίων που δραπέτευαν στην ουδέτερη Ελβετία. Η Εύα μαζί με έναν μυστηριώδη και όμορφο πλαστογράφο ονόματι Ρέμι αποφάσισαν ότι έπρεπε να βρουν έναν τρόπο να διαφυλάξουν τα αληθινά ονόματα των παιδιών, ώστε να θυμούνται την ταυτότητά τους. Τα στοιχεία που έκρυψαν στο Βιβλίο των χαμένων ονομάτων θα γίνουν ακόμα πιο σημαντικά όταν κάποιος θα προδώσει τον αντιστασιακό θύλακά τους.

Συγγραφέας: Κριστίν Χάρμελ

ISBN: 978-618-02-1901-2

Αρ. σελίδων: 500

Έτος έκδοσης: 2022

Εκδόσεις: Μίνωας

https://minoas.gr/product/to-vivlio-ton-chamenon-

onomaton/?fbclid=IwAR2iZS2cjvKnJyPpmWeDbT1oFRUVuUlRf_

MAeamlTh8BEHreQxXSLXpVfwU

Λίγα λόγια για τη συγγραφέα: Η Κριστίν Χάρμελ είναι Αμερικανίδα συγγραφέας, τα βιβλία της οποίας έχουν μεταφραστεί σε τριάντα γλώσσες και έχουν συμπεριληφθεί στις λίστες των NewYorkTimes.Έχειγράψειπερισσότερααπόδώδεκαβιβλία, μεταξύ των οποίων τα: The forest of vanishing stars, The room on Rue Amélie, The sweetness of forgetting και When we meet again. Είναι συνιδρύτρια και συμπαρουσιάστρια της δημοφιλούς ιστοσελίδας Friends and Fiction, όπου δημοσιεύονται άρθρα και συνεντεύξεις για τη συγγραφή βιβλίων.Ζει στο Ορλάντο της Φλόριντα με την οικογένειά της.

2- Από τις Εκδόσεις Ψυχογιός κυκλοφόρησε το βιβλίο «Φλόγα και Άνεμος» του συγγραφέα Στέφανου Δάνδολου, όπου βασίζεται η ομώνυμη σειρά της ΕΡΤ. Μία ιστορία σαν παραμύθι. Μία Ελλάδα διαφορετική… Ένα παρελθόν έντονο, γεμάτο μυστικά και ψέματα. Ένας έρωτας αγνός κι ένας πόλεμος ατελείωτος. Ένας θυελλώδης έρωτας, με σκηνικό υπόβαθρο τα σημαντικότερα ιστορικά γεγονότα της σύγχρονης Ελλάδας. Μια ιστορία αγάπης που γεννιέται και θεριεύει παράλληλα με την Ελλάδα, δύο πανίσχυρες προσωπικότητες που ενώνονται με το νήμα του έρωτα.

Λάθη και πάθη μέσα στη δίνη της Ιστορίας και στο κέντρο δύο από τις σημαντικότερες οικογένειες στην ιστορία της χώρας. Ένας έρωτας γεμάτος ανυπέρβλητα εμπόδια, που όμως κατάφερε να ζήσει, κρυφά και φανερά, για περισσότερα από τριάντα χρόνια. Μέσα από την απεικόνιση αυτού του φλογερού έρωτα περνάει όλη η μοίρα της Ελλάδας… Ένα βιβλίο για την ελεύθερη ελληνική ψυχή γιατί μιλάει για μία γυναίκα, την Κυβέλη, η οποία έζησε έτσι όπως ήθελε, δεν την ένοιαξε το πρέπει της εποχής. Ακολούθησε την καρδιά της και όλα τα έζησε στα άκρα και πλήρωσε το τίμημα όταν το πλήρωσε.

Η ιστορία της Κυβέλης Αδριανού και του Γεωργίου Παπανδρέου. Η Κυβέλη, με τη φλόγα της τέχνης να την καίει, και ο Γεώργιος Παπανδρέου, ο άνεμος μιας νέας πνοή στην τότε πολιτική ζωή, ερωτεύονται, όντας παντρεμένοι. Ποιος μπορεί να δαμάσει τη φλόγα; Αιχμαλωτίζεται ο άνεμος; Θέλω και πρέπει, παράνομα μυστικά κι ανατροπές. Όμορφες εικόνες που συγκινούν, λυρική γραφή και δομημένη πλοκή. Ο συγγραφέας εδώ εστιάζει στα κύρια πρόσωπα του μυθιστορήματος, κάνοντας αναφορά σε ιστορικά γεγονότα. Έχει επιτύχει με πολύ ωραίο τρόπο ένα συγκερασμό ιστορίας και μυθοπλασίας με την Κυβέλη Ανδριανού και τον «Γέρο της Δημοκρατίας» να βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Λίγα λόγια για το βιβλίο: Μπορεί μια γυναίκα που είχε όλο τον κόσμο απλωμένο στα πόδια της να γίνει έρμαιο του ανέμου που έφερε ένας και μόνο άντρας στην καρδιά της; Το καλοκαίρι του 1920 καταφτάνει στη Χίο η Κυβέλη Αδριανού, η μεγάλη δόξα του ελληνικού θεάτρου. Γενικός Διοικητής του νησιού είναι ένας γοητευτικός νεαρός, ονόματι Γεώργιος Παπανδρέου. Εκείνη είναι παντρεμένη. Το ίδιο κι αυτός. Η εμβληματική πρωταγωνίστρια και ο πολιτικός που θα αναδειχθεί τρεις φορές Πρωθυπουργός της Ελλάδας ζουν για χρόνια έναν θυελλώδη παράνομο έρωτα, ώσπου ενώνονται με τα δεσμά του γάμου και γίνονται ένα από τα μυθικά ζευγάρια του εικοστού αιώνα. Όμως οι παράφορες αγάπες είναι πάντα σπαρμένες με αγκάθια.

Το φθινόπωρο του 1968, η Κυβέλη είναι μια ραγισμένη ύπαρξη, ο «Γέρος της Δημοκρατίας», κείτεται στο φέρετρό του και η Ελλάδα ασφυκτιά μέσα στο σκοτάδι της δικτατορίας. Την ίδια ώρα, η μοίρα τους συνδέεται με μια ομάδα ανθρώπων που αναζητούν τη δική τους λύτρωση, πρόσωπα ανώνυμα αλλά και πρόσωπα της Ιστορίας... Άραγε μπορείς να διεκδικήσεις ένα θαύμα όταν όλα τα σημάδια είναι εναντίον σου;

Το ΦΛΟΓΑ ΚΑΙ ΑΝΕΜΟΣ είναι η τοιχογραφία μιας ολόκληρης εποχής. Μέσα από ανέκδοτες επιστολές, αρχειακό υλικό και μαρτυρίες, ο Στέφανος Δάνδολος φέρνει στο φως τη ζωή της θρυλικής Κυβέλης και την ταραχώδη σχέση της με τον Γεώργιο Παπανδρέου, ζωντανεύει αθέατες πτυχές του θεάτρου και της πολιτικής, ενώ παράλληλα, συνδυάζοντας αριστοτεχνικά την πραγματικότητα με τη μυθοπλασία, χτίζει ένα επικό μυθιστόρημα για τον έρωτα, τον θάνατο και την ελευθερία.

Συγγραφέας: Στέφανος Δάνδολος

ISBN: 978-618-01-3386-8

Αρ. σελίδων: 576

Έτος έκδοσης: 2020

Εκδόσεις: Ψυχογιός

https://www.psichogios.gr/el/floga-kai-

anemos.html?fbclid=IwAR0tIvKbMR5Gl6kR3DdfgeUrarF1N_5smP

PYcmq6MHD2K3H2_O4J12njpF8

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα: Ο Στέφανος Δάνδολος γεννήθηκε το 1970. Έκανε την πρώτη του εμφάνιση στη λογοτεχνία το 1996. Για το σύνολο του έργου του τιμήθηκε το 2009 με το Βραβείο Μπότση, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Μεταξύ των βιβλίων που έχει γράψει είναι τα μυθιστορήματα Νέρων – Εγώ, ένας θεός, που εκδόθηκε με επιτυχία στην Ιταλία και Η ΧΟΡΕΥΤΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ, που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ και μεταφράστηκε στα τουρκικά. Χαρακτηρίστηκε από τον Παύλο Μάτεσι «ο σπουδαιότερος Έλληνας συγγραφέας της γενιάς του» και το 2008 συμπεριλήφθηκε στην Παγκόσμια Ανθολογία Νέων Συγγραφέων, με αφορμή το Young Writers World Festival, που πραγματοποιήθηκε στη Νότια Κορέα.

Το μπεστσέλερ ΙΣΤΟΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ τιμήθηκε με το Βραβείο Κοινού Public 2018 για το Καλύτερο Ελληνικό Μυθιστόρημα της χρονιάς, το Ειδικό Βραβείο Ενηλίκων των Βιβλιοπωλείων Public 2018, καθώς και το Βραβείο Κοινού ATHENS VOICE CHOICE 2017, ενώ μεταφέρθηκε στο θέατρο τις σεζόν 2019-21, σε μια παράσταση-φαινόμενο η οποία σημείωσε αλλεπάλληλα soldout και επίσης τιμήθηκε σε τέσσερις κατηγορίες στα θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης.

3-Από τις Εκδόσεις Πηγή κυκλοφόρησε το πρώτο βιβλίο «Το παιχνίδι των Θεών» της σειράς Ο θησαυρός της Δαμασκού της συγγραφέως Δανάης Ιμπραχήμ. Δαμασκός, 674 Μ.Χ. επί βυζαντινής αυτοκρατορίας. Χριστιανοί και Σαρακηνοί θέλουν αμφότεροι να επικρατήσουν στα εδάφη της Συρίας. Ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Δ’ στέλνει τον έμπιστο στρατιώτη Αστέριο στη Δαμασκό για να βρει έναν θησαυρό. Εκεί γνωρίζει την κόρη του χαλίφη Μωαβία, Ααζίν, μια σαγηνευτική σύμμαχο.

Ιστορία και Ανατολή. Θεότητες που δαιμονοποιούνται, δυνάμεις ελέγχου.

Σκηνικό; Μαγικό. Παλάτια, δάση, παζάρι, έρημος... Μυστικά, παλλακίδες, σουλτάνοι, φατρίες, όλοι με διαφορετικές θρησκείες, κουλτούρες, νοοτροπίες.

Το βιβλίο είχε ζωντανές περιγραφές και αρκετή ένταση, αν και η εξέλιξη κάπου χώλαινε. Θα προτιμούσα μικρότερα κεφάλαια. Η γραφή πάντως σε ταξιδεύει σε αραβικές νύχτες, γεμάτες έρωτα, μαγεία και δύναμη. Ένα ιστορικό ανάγνωσμα με πινελιές έρωτα και υπερφυσικές τροπές που δεν κουράζει, με περισσότερους διαλόγους και λιγότερη αφήγηση, με ήρωες που εξελίσσονται ικανοποιητικά κι έπεται συνέχεια... Μια ιστορία που αναμένεται τριμερής.

Η συγγραφέας θίγει τον σεβασμό, την ανθρωπιά, τα όρια, τη δύναμη της αδελφικότητας, της συντροφικότητας, της πίστης και της αλληλεγγύης. Ένα ανατολίτικο παραμύθι για τον αραβοϊσλαμικό κόσμο και την λαογραφία της Ανατολής.

Λίγα λόγια για το βιβλίο: Βρισκόμαστε στο έτος 674 μ.Χ. Τα πλοία του χαλίφη Μωαβία Α΄ έχουν περικυκλώσει την Κωνσταντινούπολη και απειλούν να την πολιορκήσουν. Ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Δ΄ χρειάζεται χρήματα για να εξασφαλίσει την επιτυχημένη άμυνα της πόλης, γι’ αυτό και δίνει μια σημαντική αποστολή στον έμπιστό του, στρατιώτη Αστέριο. Εκείνος κι ο εκ γενετής μουγκός του ξάδερφος, ταξιδεύουν στην αραβοκρατούμενη, πλέον, Δαμασκό, για να επιστρέψουν στον αυτοκράτορά τους έναν θησαυρό. Σύμμαχός τους στη δύσκολη αυτή αποστολή γίνεται η κόρη του χαλίφη, Ααζίν, μια νεαρή κοπέλα με υψηλές γνώσεις και ικανότητες.

Η αποστολή τους θα γίνει ακόμα πιο δύσκολη μόλις μπουν στον δρόμο τους φαντάσματα του παρελθόντος. Οι ανίδεοι Ρωμαίοι θα μάθουν με αιματηρό τρόπο την πραγματική ιστορία της δυναστείας των Ομεϋαδών και θα κληθούν να προστατέψουν τη σουλτάνα Ααζίν από θανάσιμους εχθρούς.Όλοι τους, μουσουλμάνοι και χριστιανοί, θα χρειαστεί να διασχίσουν δύσβατα μονοπάτια για να επιβιώσουν από κάθε δοκιμασία που μπαίνει στο διάβα τους. Σύντροφοί τους αξίες κι ιδανικά, αλλά και μια θεϊκή βοήθεια. Στο τέλος θα καταφέρει ο καθένας τους να βρει τον δικό του θησαυρό.

«Ο πατέρας σου πιστεύει σε λάθος θεό». «Το λες συνέχεια αυτό για τον Αλλάχ. Γιατί είναι λάθος;» «Γιατί δεν είναι ο Θεός». «Κι αν είναι; Κι αν πιστεύουμε στον ίδιο θεό, αλλά τον αποκαλούμε με διαφορετικό όνομα;»

Συγγραφέας: Δανάη Ιμπραχήμ

ISBN: 978-960-626-062-9

Αρ. σελίδων: 632

Έτος έκδοσης: 2018

Εκδόσεις: Πηγή

https://www.pigi.gr/product/thisauros-

damaskou/?fbclid=IwAR2aTdtEz4JNaQCRDvnJHHHt2Ieaqa8RMc

HtJrYEnx2gaGVt3PDlWHreeG0

Λίγα λόγια για τη συγγραφέα: H Δανάη Ιμπραχήμ κατοικεί στην Αθήνα, όπου και γεννήθηκε. Είναι τέκνο ελληνικής και αραβικής καταγωγής, όπως και το βιβλίο της. Φοιτά στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών. Ασχολήθηκε για πρώτη φορά με τη συγγραφή στα χρόνια του Γυμνασίου, γράφοντας απλές λογοτεχνικές ιστορίες. Αργότερα τόλμησε να συνθέσει ποιήματα, συνεχίζοντας παράλληλα την ενασχόλησή της με τα πεζά.

Το 2015 ξεκίνησε να γράφει ένα μυθιστόρημα φαντασίας αποτελούμενο από έξι μέρη, με τίτλο “Κάτω Κόσμος,” το οποίο δημοσιεύει σε συνέχειες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα WattPad. Ως προς την τριλογία “Ο Θησαυρός της Δαμασκού”, το πρώτο μέρος της οποίας κρατάτε στα χέρια σας, πρόκειται για ένα πολυδιάστατο έργο, μέσα από το οποίο προσδοκά τη γνωριμία της αραβικής κουλτούρας με το ελληνικό κοινό.

4-Από τις Εκδόσεις Μίνωας κυκλοφόρησε πρόσφατα το βιβλίο «Το μυστήριο της γάτας της παντομίμας» από τη σειρά βιβλίων Τα 5 λαγωνικά, της συγγραφέως Ένιντ Μπλάιτον. Η εικονογράφηση ανήκει στην Κριστίν Μενάρ και η μετάφραση στην Ευγενία Κολύδα. Η πασίγνωστη αυτή σειρά που αγαπήθηκε από εκατομμύρια αναγνώστες κυκλοφορεί σε ολοκαίνουρια προσεγμένη έκδοση. Η παρέα των πέντε παιδιών ενώνεται και πάλι στις διακοπές για να εξιχνιάσει ένα ακόμη μυστήριο.

Αυτή τη φορά, ο αστυνόμος Γκουέν λείπει σε διακοπές κι αφήνει στη θέση του προσωρινά το νεαρό και άπειρο υπαστυνόμο Πίπιν. Ο διευθυντής του μικρού θεάτρου βρίσκεται ναρκωμένος, με το περιεχόμενο του χρηματοκιβωτίου εξαφανισμένο. Ένα νέο μυστήριο καλεί την παρέα των πέντε λαγωνικών και τον υπαστυνόμο να το λύσουν. Αν είσαστε εξοικειωμένοι με τη γραφή της Μπλάιτον της οποίας το ταλέντο έλαμψε από νεαρή ηλικία, τότε δεν έχετε παρά να συμμετέχετε κι εσείς σε μία ακόμη διασκεδαστική περιπέτεια. Είστε έτοιμοι;

Λίγα λόγια για το βιβλίο: Ο διευθυντής ενός θεάτρου βρίσκεται ναρκωμένος. Όταν συνέρχεται, δεν αργεί να διαπιστώσει πως τον έχουν ληστέψει. Οι υποψίες βαραίνουν το μοναδικό άτομο που θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο, έναν ηθοποιό. Ο κύριος Γκουν, ο αστυνόμος του χωριού, είναι βέβαιος ότι έχει τον ένοχο στο χέρι και ετοιμάζεται να τον συλλάβει. Ο Φούσκας, όμως, πιστεύει πως η υπόθεση δεν είναι τόσο απλή. Τα 5 Λαγωνικά κινητοποιούνται και ξαφνικά βρίσκονται στη δίνη μιας παράξενης περιπέτειας…

Συγγραφέας: Ένιντ Μπλάιτον

ISBN: 978-618-02-2155-8

Αρ. σελίδων: 232

Έτος έκδοσης: 2022

Εκδόσεις: Μίνωας

https://minoas.gr/product/to-mystirio-tis-gatas-tis-

pantomimas/?fbclid=IwAR3sb5DP0UBbA9MG_CwRZwY0pTYPI33

HFjjPPmZx-A14sh15RX2ouzVPhYU

Λίγα λόγια για τη συγγραφέα: Η Ένιντ Μπλάιτον γεννήθηκε στο Λονδίνο στις 11 Αυγούστου του 1897. Θεωρείται μία από τις πιο αγαπημένες και πολυγραφότατες συγγραφείς παιδικών βιβλίων. Έγραψε πάνω από 700 βιβλία, τα οποία μεταφράστηκαν σε 90 γλώσσες, πούλησαν εκατομμύρια αντίτυπα σε ολόκληρο τον κόσμο και παραμένουν μέχρι σήμερα στις λίστες με τα πιο επιτυχημένα παιδικά βιβλία όλων των εποχών.

Εκτός από τις ιστορίες με περιπέτειες για παιδιά έγραψε τραγούδια, ποιήματα, θεατρικά έργα και ήταν υπεύθυνη λογοτεχνικών περιοδικών. Η σειρά Περιπέτεια περιλαμβάνει δέκα βιβλία. Το πρώτο, Περιπέτεια στο νησί, εκδόθηκε το 1944 και η σειρά ολοκληρώθηκε το 1955 με τον δέκατο τίτλο, Περιπέτεια στο ποτάμι. Γενιές και γενιές έχουν μεγαλώσει με τα βιβλία της συγγραφέως, ενώ οι μαγικές και συναρπαστικές περιπέτειες που τόσα χρόνια πριν έγραψε εξακολουθούν να μαγεύουν τους μικρούς αναγνώστες μέχρι σήμερα. Η Ένιντ Μπλάιτον πέθανε στο Λονδίνο στις 28 Νοεμβρίου του 1968.

5-Από τις Εκδόσεις Διόπτρα κυκλοφόρησε πρόσφατα το ανέκδοτο μυθιστόρημα «Ο ανήφορος» του τιτάνα της λογοτεχνίας Νίκου Καζαντζάκη. Μπορούσα να μην το προτείνω; Στον σχεδιασμό εξωφύλλου ο Γιάννης Καρλόπουλος, ένας εξαίρετος και βραβευμένος καλλιτέχνης. Μετά τον εμβληματικό Ζορμπά, στα μέσα της δεκαετίας ’40, λίγο πριν τον Εμφύλιο, ο συγγραφέας ολοκληρώνει ένα πιο εσωτερικό ανάγνωσμα, πολιτικό μα αντιπολεμικό, μελαγχολικό και λυτρωτικό που διακατέχεται από αυτοβιογραφικό τόνο, μπλέκοντας πραγματικά και φανταστικά γεγονότα.

Ένα κλασικό κείμενο γεμάτο ερωτήματα που κατατρέχουν συνεχώς τον άνθρωπο. “Πού πάμε και με ποιον σκοπό; Ποια είναι η αξία της ζωής;”. Ένα πρωτοποριακό μυθοπλαστικό -σχεδόν ποιητικό-πεζογράφημα άμεσης γλώσσας και έντονου ρυθμού. Εδώ εκφράζονται οι ανησυχίες, τα άγχη και οι φόβοι του για τις συνέπειες του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και την τύχη του πολιτισμού. Παράλληλα, προβάλλει τις κοινωνικοπολιτικές ιδέες του συγγραφέα για το μέλλον, την αναγκαιότητα ενσυναίσθησης και παρελθοντικού αναστοχασμού.

«Μια λέξη πάντα, σε όλη μου τη ζωή, με τυραννούσε και με μαστίγωνε: η λέξη Ανήφορος: τον ανήφορο αυτό θα ’θελα εδώ, με αλήθεια μαζί και φαντασία, να παραστήσω και τις κόκκινες πατημασιές που άφηκε το ανηφόρισμα», έγραφε ο Νίκος Καζαντζάκης στο αυτοβιογραφικό Αναφορά στον Γκρέκο.

Κρήτη – Αγγλία – Μοναξιά. Πώς η φρίκη και ο πόλεμος γεννούν μια δυνατή αγάπη που μετουσιώνεται σε δραματική τραγωδία για να αναγεννηθεί η ελπίδα. Κοσμάς και Νοεμή (μετά Χρυσούλα). Ένας τρυφερός ανθρωπιστής και η Πολωνοεβραία σύζυγός του, που, μετά από ολική απώλεια της οικογενείας της στο Ολοκαύτωμα, φυγαδεύτηκε και τον ακολούθησε στο Ηράκλειο, προτρέποντάς τον να φύγει σε μια αυτοεξορία, στο Λονδίνο, για το ανθρωπιστικό του χρέος να προωθήσει το όραμα και τις ιδέες του. Μένει πίσω μόνη, με την πεθερά και την κουνιάδα της, ν’ αντιμετωπίσει τους δικούς της δαίμονες. Το προσωπικό κόστος της επιλογής του Κοσμά είναι τεράστιο. Όμως αυτό είναι το χρέος, αυτός είναι ο ανήφορος που όλοι πρέπει να διαβούμε.

Λίγα λόγια για το βιβλίο: Σκλάβοι γεννηθήκαμε και πολεμούμε όλη μας τη ζωή να γίνουμε ελεύτεροι.Στα μέσα της δεκαετίας του ’40, αμέσως μετά τον Ζορμπά, ο Καζαντζάκης γράφει τον Ανήφορο, ένα κείμενο εσωτερικό, που το διακρίνει μελαγχολία βαθιά και λυτρωτική.Η δράση του εκτυλίσσεται αμέσως μετά τον πόλεμο, σε Κρήτη και Αγγλία.Ο Κοσμάς, έπειτα από απουσία είκοσι χρόνων και την ενεργή συμμετοχή του στον πόλεμο, επιστρέφει στην πατρίδα του, το Μεγάλο Κάστρο, μαζί με την Εβραία γυναίκα του, τη Νοεμή, η οποία κουβαλάει την πανανθρώπινη μνήμη του Ολοκαυτώματος, και μαζί της την ερώτηση για την αξία της ζωής.

Έχουν περάσει μόλις μερικές μέρες από τον θάνατο του πατέρα του κι η Κρήτη μετράει τις πληγές της αναβιώνοντας προσωπικές ιστορίες θάρρους και πόνου.Ο άνθρωπος που βγαίνει από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο είναι ένας άνθρωπος που δεν μπορεί να στοχαστεί, ένας άνθρωπος που δεν έχει σωθεί, που κινδυνεύει, και ο Κοσμάς μεταβαίνει στη μεταπολεμική Αγγλία για να τον σώσει.Το προσωπικό κόστος της επιλογής του είναι τεράστιο.Όμως αυτό είναι το χρέος, αυτός είναι ο ανήφορος που όλοι πρέπει να διαβούμε.

Ο Ανήφορος, το ανέκδοτο μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, είναι ένα κλασικό έργο που θέτει ερωτήματα που διαρκώς κατατρέχουν τον άνθρωπο, δεν αποτελεί απλώς μια πολύ μεγάλη λογοτεχνική στιγμή για τη χώρα μας αλλά και ένα πολιτιστικό γεγονός.

«Δε με νοιάζει ο θάνατος», συλλογίζουνταν, «με νοιάζει η φθορά, αυτή εξευτελίζει τον άνθρωπο. Αυτήν πρέπει να νικήσω…» Είχε γεράσει η πολιτεία της παιδικής του ηλικίας και της νιότης, θρύβουνταν κι αυτή, άρχιζε να γίνεται κουρνιαχτός και να σκορπίζεται στον άνεμο. Μπορούσε άλλη πολιτεία να χτιστεί αποπάνω της μα δε θα ’ταν η δική του, θα ξαναγέμιζαν πάλι οι δρόμοι με νέους μα δε θα ’ταν η δική του νιότη… «Αγαπημένο Κάστρο», μουρμούριζε κοιτάζοντάς το με τρυφερότητα, «γεράσαμε...»

Συγγραφέας: Νίκος Καζαντζάκης

ISBN: 978-618-220-072-8

Αρ. σελίδων: 280

Έτος έκδοσης: 2022

Εκδόσεις: Διόπτρα

https://www.dioptra.gr/vivlio/nikos-

kazantzakis/aniforos/?fbclid=IwAR2f5HQRdV62vKGzwpxM_gxI1j1

lq5jjiDAVZucs1Ap_MMACZBvzNOx5wno

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα: Ο Νίκος Καζαντζάκης γεννήθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 1883 στο Ηράκλειο της τουρκοκρατούμενης τότε Κρήτης, Παρασκευή, ημέρα των ψυχών. Για δικηγόρο τον προόριζε ο πατέρας του, ο καπετάν Μιχάλης, αφού πρώτα τον μύησε στην αγάπη και στο δέος της λευτεριάς. Στα Γράμματα εμφανίστηκε με δοκίμια και άλλα κείμενα το 1906, έτος αποφοίτησής του (με άριστα) από τη Νομική Σχολή τού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το πτυχίο φέρει και την υπογραφή του Κωστή Παλαμά ως Γενικού Γραμματέως του Πανεπιστημίου.

Ο πρώτος του γάμος, με τη Γαλάτεια Αλεξίου, έρωτας των νεανικών του χρόνων, κατέληξε σε διάσταση και διαζύγιο. Την ευτυχία βρήκε ο Καζαντζάκης στη δεύτερη σύζυγό του Ελένη, το γένος Σαμίου. Έγραψε ο Καζαντζάκης στον φίλο του Παντελή Πρεβελάκη στις 4 Μαΐου 1957: «Στην Ελένη χρωστώ όλη την καθημερινή ευτυχία της ζωής μου· χωρίς αυτή θά ’χα πεθάνει τώρα και πολλά χρόνια. Συντρόφισσα γενναία, αφοσιωμένη, περήφανη, έτοιμη για κάθε πράξη που θέλει αγάπη».

Ο Καζαντζάκης ταξίδεψε πολύ στην Ελλάδα για να γνωρίσει τη συνείδηση της γης και της φυλής μας, όπως έλεγε ο ίδιος. Βρέθηκε και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και σε τόπους της Ανατολής. Με την Κύπρο, την οποίαν επισκέφθηκε με την Ελένη, συνδέθηκε ιδιαίτερα και τάχθηκε σταθερά υπέρ των αγώνων της για ελευθερία.Παρά το γεγονός ότι ήταν ένας ασκητής ο Νίκος Καζαντζάκης αναμίχθηκε και στα κοινά. Το 1945 και για 40 ημέρες διετέλεσε Υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου, αλλά παραιτήθηκε, κυρίως μη αντέχοντας τα αιτήματα για ρουσφέτια. Το 1947-48 διετέλεσε τμηματάρχης της UNESCO στο Παρίσι, από όπου και πάλι παραιτήθηκε –και ας ήταν σπουδαία εκείνη η θέση– για να μπορέσει απερίσπαστα να επιδοθεί στην αγνή και αφιλόκερδη πνευματική δουλειά.

Βασικός άξονας των καζαντζακικών έργων είναι η εσωτερική ελευθερία και αξιοπρέπεια του ανθρώπου, η κοινωνική δικαιοσύνη, η τόλμη, όπως εκφράζεται στον φιλοσοφικό του όρο Η Κρητική Ματιά: να κοιτάζεις άφοβα τον φόβο, να ζεις τη ζωή των θνητών και να συμπεριφέρεσαι σαν να είσαι αθάνατος, να αγωνίζεσαι για την καταξίωση της ψυχής, μιας ψυχής διαρκώς πεινασμένης και ανικανοποίητης, που κατατρώγει τη σάρκα και οδηγεί σε πνευματική υπέρβαση και λύτρωση.

Για την ακέραιη και άφοβη παρουσία του ο μεγάλος Κρητικός καταπολεμήθηκε και από την Πολιτεία και από την Εκκλησία, που με τις παρεμβάσεις τους ματαίωσαν τη σίγουρη απονομή σ’ αυτόν του Βραβείου Νόμπελ. Τη δεκαετία του ‘50 η Εκκλησία της Ελλάδος άρχισε διαδικασία αφορισμού του, αλλά δεν τόλμησε να προχωρήσει στην πράξη. Το Βατικανό το 1954 ανέγραψε το μυθιστόρημά του Ο Τελευταίος Πειρασμός στον Κατάλογο Απαγορευμένων Βιβλίων.

Ο Νίκος Καζαντζάκης ασχολήθηκε με όλα τα είδη τού λόγου: ποίηση, θέατρο, φιλοσοφία, ταξιδιωτική αφήγηση, μυθιστόρημα. Έκανε, επίσης, πολλές μεταφράσεις και διασκεύασε στα ελληνικά μεγάλο αριθμό παιδικών βιβλίων. Μυθιστορήματά του έγιναν πολυβραβευμένες ταινίες, όπως ο Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά, που σκηνοθέτησε ο Μιχάλης Κακογιάννης, με πρωταγωνιστές τον Άντονυ Κουίν και την Ειρήνη Παπά, και Ο Τελευταίος Πειρασμός, που σκηνοθέτησε ο Μάρτιν Σκορσέζε.



Κατά το ταξίδι της επιστροφής του από την Κίνα, εισήχθη στην Πανεπιστημιακή Κλινική του Φράιμπουργκ της Γερμανίας, όπου πέθανε στις 26 Οκτωβρίου 1957, στις 10:20 το βράδυ. Νεκρός μεταφέρθηκε στην Αθήνα και μετά στην Κρήτη. Τάφηκε στην Τάπια Μαρτινέγκο, πάνω στα βενετσιάνικα τείχη του Ηρακλείου.Σήμερα θεωρείται διεθνώς ένας οικουμενικός συγγραφέας και στοχαστής, ένας κλασσικός. Είναι ο πιο πολυμεταφρασμένος Νεοέλληνας συγγραφέας και σχεδόν δεν υπάρχει άνθρωπος που ξέρει να διαβάζει και δεν θα μπορέσει σε κάποια γλώσσα να διαβάσει Καζαντζάκη.

Στον τάφο του, που είναι παγκόσμιο πνευματικό προσκύνημα, έχει τοποθετηθεί το επιτύμβιο που εκείνος ζήτησε:

Δε φοβούμαι τίποτα.

Δεν ελπίζω τίποτα.

Είμαι λέφτερος.



6-Από τις Εκδόσεις Κέδρος κυκλοφόρησε το βιβλίο «World of Warcraft chronicle: Τόμος Ι» των συγγραφέων Chris Metzen, Matt Burns & Robert Brooks. H μετάφραση ανήκει στον Δημήτρη Αρβανίτη. Η έγχρωμη εικονογράφηση ανήκει στον Reter CLee και η πρόσθετη εικονογράφηση στον Joserh Lcroix.

O Κόσμος του Warcraft είναι μια εικονογραφημένη κοσμοπλασία μύθων και θρύλων, ο πρώτος τόμος από μια σειρά βιβλίων που εξερευνά το σύμπαν του Warcraft, από το μακρινό παρελθόν του έως τη σύγχρονη εποχή, πριν τον σχηματισμό της Ορδής και της Συμμαχίας. Ένα ανάγνωσμα -όμοιο με το videogame- με ιστορίες για τη γέννηση του κόσμου, την ανάδυση των αρχαίων αυτοκρατοριών αλλά και τις δυνάμεις που διαμόρφωσαν τον κόσμο του Άζεροθ, των φυλών και των ανθρώπων τους.

Μια εγκυκλοπαίδεια ηρωισμού, αυτοθυσίας και προδοσίας μέχρι το συμβάν της Σκοτεινής πύλης. Illustrations και ολοσέλιδοι χάρτες που κλέβουν την ανάσα. Ένα μείγμα σκανδιναβικής και Lovecraftικής μυθολογίας σε ένα εξαιρετικά λεπτομερές αποτέλεσμα πρώτης ποιότητας.

Λίγα λόγια για το βιβλίο: O Κόσμος του Warcraft είναι ένα ταξίδι σε μια εποχή μύθων και θρύλων, πολύ πριν τον σχηματισμό της Ορδής και της Συμμαχίας. Αυτό το κατατοπιστικό βιβλίο αποκαλύπτει για πρώτη φορά άγνωστες ιστορίες για τη γέννηση του κόσμου, την ανάδυση των αρχαίων αυτοκρατοριών αλλά και τις δυνάμεις που διαμόρφωσαν τον κόσμο του Άζεροθ και των ανθρώπων του.

Ο τόμος περιλαμβάνει πλούσιες εικονογραφήσεις και είναι ο πρώτος από μια σειρά βιβλίων που εξερευνά το σύμπαν του Warcraft, από το μακρινό παρελθόν του έως τη σύγχρονη εποχή.Το ομότιτλο ηλεκτρονικό παιχνίδι ρόλων, παρουσιάστηκε στην Αμερική το 2004 και στην Ευρώπη το 2005, έχει περισσότερους από 11 εκατομμύρια συνδρομητές και αποτελεί το μεγαλύτερο MMORPG (μαζικό διαδικτυακό παιχνίδι ρόλων πολλαπλών παικτών) στον κόσμο σε αριθμό συνδρομητών.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ​

Είναι εκπληκτικό να παρακολουθείς το σύμπαν του Warcraft να αναπτύσσεται και να παίρνει μορφή τα τελευταία είκοσι περίπου χρόνια. Αυτό που ξεκίνησε σαν ένα σχετικά απλό σκηνικό παιχνιδιού έχει γίνει ένας ολόκληρος κόσμος, που συνεχίζει να υπάρχει και να σφύζει από ζωή, ένας κόσμος που τον επισκέπτονται καθημερινά εκατομμύρια παίκτες από ολόκληρο τον κόσμο.Ο κόσμος του Άζεροθ έχει πάρει μορφή από εκατοντάδες τεχνίτες, σχεδιαστές, καλλιτέχνες και συγγραφείς απ’ όταν ξεκίνησε για πρώτη φορά. Είναι το έργο που έχουν πλάσει τα χέρια πολλών ταλαντούχων δημιουργών και πολλές ενθουσιώδεις φωνές, άνθρωποι που έχουν δοθεί ολόψυχα στη δημιουργία ενός κόσμου τόσο πλούσιου στις λεπτομέρειες, στα θέματα και στην απόδοση των χαρακτήρων, που… ας πούμε… θέλατε να φορέσετε τις Μπότες για Πολλές Κλοτσιές +6 και να δώσετε τα πάντα για να τον υπερασπιστείτε.

Στην καρδιά όλου αυτού βρίσκεται μια πραγματική αίσθηση… Ιστορίας. Η κύρια αφήγηση του Warcraft είναι ένα τεράστιο, πολύπλοκο μωσαϊκό από μύθους, θρύλους και κοσμοϊστορικά γεγονότα, που εντέλει τοποθετούν σε ένα πλαίσιο τις ηρωικές προσπάθειες των παικτών στον συνεχώς διευρυνόμενο κόσμο που μοιράζονται.Είκοσι χρόνια αφηγήσεων. Δεκάδες χιλιάδες στιγμές, χαρακτήρες, φυλές και τέρατα, που όλα σχηματίζουν πυκνά στρώματα εννοιών και ιδεών στο πέρασμα του χρόνου. Αυτό το βιβλίο – αυτό το χρονικό – σκοπό έχει να τα συγκεντρώσει όλα και να ενισχύσει την πρωταρχική αφήγηση που βρίσκεται στην καρδιά του Warcraft. Η συγγραφή του ήταν μια ευκαιρία να ενωθούν οι ξεφτισμένες άκρες της αφήγησης και να ομαλοποιηθούν τα ακατέργαστα σημεία αυτής της φανταστικής ιστορίας.

Τελικά αυτό το μεγαλοπρεπές (και σούπερ νερντ) εκδοτικό εγχείρημα μας προσφέρει μια εκπληκτική προοπτική για τα επαναλαμβανόμενα θέματα και τις συγκρούσεις του Warcraft: Με ποιο τρόπο οι κοινωνίες συχνά συγκρούονται πριν διακρίνουν την κοινή ανθρώπινη φύση τους… Με ποιο τρόπο ειλικρινείς, καλοπροαίρετοι ήρωες μπορεί συχνά να υποκύψουν στους πειρασμούς της εξουσίας… Με ποιο τρόπο η αποτυχία να αναληφθεί η ευθύνη για τα σφάλματα του παρελθόντος μπορεί να οδηγήσει στον όλεθρο στο παρόν…

Αυτά είναι λίγα μόνο από τα επαναλαμβανόμενα μοτίβα που σχηματίζουν το κοινό νήμα της μεγάλης ιστορίας του Άζεροθ, όπως εκφράζονται σε διάφορους πολιτισμούς, ομάδες και άτομα κατά τη διάρκεια μυθικών χρονικών διαστημάτων. Κύκλοι μέσα σε κύκλους. Από αυτή την «από την κορυφή προς τη βάση» θεώρηση μπορούμε να δούμε πιο καθαρά τους επικίνδυνους, αν και ένδοξους, ορίζοντες που απλώνονται μπροστά μας. Και ακόμη και μπροστά σε όλη αυτή την…

Ιστορία… είμαι σχεδόν βέβαιος ότι η περιπέτεια μόλις αρχίζει!

Chris Metzen, SVP, Story aknd Franchise Development, Bliszzard

Entertainment, Αύγουστος 2015

Συγγραφείς: Chris Metzen, Matt Burns & Robert Brooks

ISBN: 978-960-04-4726-2

Αρ. σελίδων: 172

Έτος έκδοσης: 2016

Εκδόσεις: Κέδρος

https://www.kedros.gr/product/8603/world-warcraft-chronicle-

tomos.html?fbclid=IwAR0JY7uII-DuCSVJ5nm-

rGLuNsZlfRuAt1fNdVtFBUvemkdXrDyUgT_6BBg

Λίγα λόγια για τους συγγραφείς: Ο Christopher Vincent Metzen είναι Αμερικανός σχεδιαστής παιχνιδιών, καλλιτέχνης, ηθοποιός φωνής και συγγραφέας, γνωστός για τη δουλειά του που δημιουργεί τα φανταστικά σύμπαντα και τα σενάρια για τα τρία μεγάλα βραβευμένα franchise media της Blizzard Entertainment: Warcraft, Diablo και StarCraft. Ο Matt Burns είναι βασικός συγγραφέας στην ομάδα Δημιουργικής Ανάπτυξης της Blizzard Entertainment. Κατά τη διάρκεια της θητείας του στην εταιρεία, βοήθησε στη δημιουργία αδειοδότησης και βοηθητικής μυθοπλασίας για τα σύμπαντα World of Warcraft, StarCraft, Diablo και Overwatch.

Ο Robert Brooks είναι βασικός συγγραφέας της ομάδας δημιουργικής ανάπτυξης της Blizzard Entertainment. Έχει γράψει για όλα τα μεγάλα franchise της. Απ’ τον Οκτώβριο 2018, κάτι δικό του αναμένεται να πραγματοποιηθεί κινηματογραφικά. Προηγουμένως, είχε ασχοληθεί με την παραγωγή ειδήσεων στην Καλιφόρνια.