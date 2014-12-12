Γράφει και επιμελείται η Νεκταρία Βαρσαμή - Πουλτσίδη

Επιχείρηση Γ.Κ. και ο Γρίφος του Κάστρου

Αναστασία Δόδα – Εκδόσεις Οσελότος

Εικονογράφηση: Εμμανουέλα Κακαβιά

Πριν λίγες μέρες, στην καθιερωμένη μεγαλόφωνη ανάγνωση, ο γιος μου επέλεξε να του διαβάσω το βιβλίο«Επιχείρηση Γ.Κ. και ο Γρίφος του Κάστρου» και μου συνέβη κάτι που δεν το περίμενα. Γύρισα χωρίς να το καταλάβω, στα καλοκαίρια των παιδικών μου χρόνων.

Το βιβλίο αποτελεί το συγγραφικό ντεμπούτο της Αναστασίας Δόδα, Κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Οσελότος με την πανέμορφη εικονογράφηση της Εμμανουέλας Κακαβιά. Απευθύνεται σε παιδιά από 8+

Η ιστορία ακολουθεί την «Επιχείρηση Γ.Κ.», μια συμμορία τεσσάρων φίλων: την Ανθή, τον Ιάσωνα, τη Βερίνα και τον Ζήση. Μαζί τους ένας σκύλος πιστός, και μια μαϊμουδίτσα που φαίνεται πως έχει τη δική της ατζέντα. Όταν ένα παράξενο φως τους καλεί προς ένα κάστρο, νομίζουν πως απλώς θα περάσουν ωραία. Δεν υπολογίζουν ότι η διασκέδαση μπορεί να γίνει δοκιμασία θάρρους μέσα σε μια νύχτα.

Το κάστρο, όμως, κρύβει μια σπείρα κακοποιών που κυνηγούν έναν θησαυρό. Τα τέσσερα παιδιά βρίσκονται ξαφνικά παγιδευμένα σε έναν λαβύρινθο από μυστικά περάσματα, παγίδες και γρίφους που θέλουν εξυπνάδα για να λυθούν. Εδώ, αρχίζει το πραγματικό παιχνίδι: πρέπει όχι μόνο να ξεφύγουν, αλλά και να ξεσκεπάσουν τα σχέδια των κακοποιών.

Αυτό που με γοήτευσε περισσότερο είναι πως η συγγραφέας δεν κάνει κανέναν από τους χαρακτήρες της υπεράνθρωπο. Ο καθένας φοβάται, αμφιβάλλει, κάνει λάθη. Αλλά διαθέτει και κάτι ξεχωριστό για την ομάδα: Ένας παρατηρεί λεπτομέρειες, άλλος παίρνει γρήγορες αποφάσεις, κάποιος άλλος κρατάει τους υπόλοιπους ενωμένους.

Η συγγραφέας, μέσα από την ιστορία της τονίζει το πόσο σημαντικό είναι να εμπιστεύεσαι την ομάδα σου και να μην το βάζεις κάτω.

Κι εδώ που τα λέμε, με έβαλε σε σκέψεις: αν ήμουν μέλος αυτής της παρέας, ποιον ρόλο θα επέλεγα; Εκείνου που παίρνει την ηγεσία, εκείνου που προσέχει κάθε λεπτομέρεια, ή εκείνου που κρατάει την ομάδα ενωμένη;