Γράφει η Νεκταρία Βαρσαμή - Πουλτσίδη

Κίνε και Κόνι: Το μαγικό φίλτρο

Ένα νέο βιβλίο της σειράς Κίνε και Κόνι, «Το μαγικό φίλτρο», είναι κοντά σας. Οι δύο φίλοι, ο Κίνε το σκιουράκι και ο Κόνι το λαγουδάκι, είναι πιο έτοιμοι από ποτέ να ζήσουν μία νέα συναρπαστική περιπέτεια.

Όλα ξεκινούν ένα χρυσαφένιο ηλιόλουστο πρωινό όταν ο Κίνε και ο Κόνι συναντούν τις δύο συννεφούλες, τη Μύρτη και την Καλλίστη. Η Μύρτη και η Καλλίστη έχουν έρθει από τον Ουρανό στη γη για να σώσουν τον Φανουράκη, το μικρό αστεράκι. Ο Φανουράκης έφυγε από το σπίτι του για να φωτίζει τα ηλιολούλουδα, αλλά μέρα με τη μέρα χάνει τη λάμψη του. Οι δύο φίλοι αναλαμβάνουν δράση. Γιατί άραγε θα χρειαστεί να αναζητήσουν τον μάγο Αστρινό στη μακρινή Παγωμένη Πολιτεία; Μία περιπέτεια με πολλούς νέους φίλους, προκλήσεις και κινδύνους.

Ο Κίνε το σκιουράκι και ο Κόνι το λαγουδάκι, θέλουν να εξερευνήσουν τα πάντα. Είναι δύο αχώριστοι φίλοι που μέσα από τις περιπέτειες που ζουν αντιλαμβάνονται τη σημασία της αγνής φιλίας. Μαθαίνουν ότι ενώνοντας τις δυνάμεις μπορούν να ξεπεράσουν τα εμπόδια και να επιτύχουν το σκοπό τους. Μία ευφάνταστη ιστορία, με τρυφερότητα, αισιοδοξία και όμορφα μηνύματα για τους μικρούς μας φίλους, εστιάζοντας στη δύναμη της προσφοράς, της αλληλεγγύης και της συνεργατικότητας.

Τα τέσσερα βιβλία της σειράς Κίνε και Κόνι, με τίτλους «Η πρώτη τους περιπέτεια», «Η Λίμνη των Ζαχαρωτών», «Η Νεραϊδοδροσούλα» και το «Μαγικό Φίλτρο» θα τα βρείτε αποκλειστικά στο ηλεκτρονικό κατάστημα evgeniakosti.com, από τη Magic Penbook Εκδόσεις Ευγενία Κωστή. Τα βιβλία μπορείτε επίσης να τα λάβετε και με ενυπόγραφη αφιέρωση από τη συγγραφέα, στέλνοντας μήνυμα.