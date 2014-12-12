Γράφει και επιμελείται η Νεκταρία Βαρσαμή - Πουλτσίδη

Έκρηξη των Μάικλ Κράιτον & Τζέιμς Πάτερσον

Ένα απόγευμα που έψαχνα κάτι να διαβάσω για να ξεχάσω τα προβλήματα της καθημερινότητας, είδα το όνομα του Μάικλ Κράιτον στο εξώφυλλο του βιβλίου «Έκρηξη». Ο άνθρωπος που μας έδωσε τους δεινόσαυρους του JurassicPark είχε αφήσει πίσω του ένα ημιτελές χειρόγραφο που τελείωσε ο Τζέιμς Πάτερσον. Κυκλοφορεί από τις Εκδόσεων Κέδρος. Η μετάφραση ανήκει στη Μαρία Σπαθή.

Ο Τζον Μακ Γκρέγκορ διευθύνει το Ηφαιστειολογικό Παρατηρητήριο της Χαβάης και ζει κάτω από το ενεργό ηφαίστειο Μάουνα Λόα. Όταν οι σεισμοί αρχίζουν να δείχνουν ότι το ηφαίστειο θα εκραγεί σε μια εβδομάδα, νομίζει ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η λάβα που θα κατακλύσει την πόλη. Μέχρι που τον παίρνει ο στρατός και του δείχνει κάτι που αλλάζει τα δεδομένα. Στα έγκατα του νησιού υπάρχουν εκατοντάδες κοντέινερ με ραδιενεργά απόβλητα που έχουν αρχίσει να σπάνε. Και δεν είναι απλά ραδιενεργά -έχουν αναμιχθεί με ζιζανιοκτόνο που τα κάνει εύκολο να μεταδοθούν.

Η μεγαλύτερη απειλή δεν είναι η φύση αλλά οι ανθρώπινες επιλογές του παρελθόντος.

Η «Έκρηξη» λειτουργεί σαν κινηματογραφική ταινία σε έντυπη μορφή. Ο Κράιτον και ο Πάτερσον δεν σου δίνουν χρόνο να αναπνεύσεις -από τη στιγμή που καταλαβαίνεις το μέγεθος της καταστροφής, κάθε σελίδα σε φέρνει πιο κοντά στη λύση ή την απόλυτη καταστροφή.

Αυτό που κάνει την ιστορία να δουλεύει είναι ο συνδυασμός δύο διαφορετικών απειλών. Αφενός έχεις το ηφαίστειο που θα εκραγεί όπως και να 'χει. Αφετέρου έχεις τα κοντέινερ που, αν σπάσουν, θα σκοτώσουν κάθε ζωντανό πάνω στη γη μέσα σε τέσσερις μήνες. Δεν είναι απλώς θέμα να σωθεί η Χαβάη -είναι θέμα επιβίωσης του ανθρώπινου είδους.

Ο ΜακΓκρέγκορ προσπαθεί να φτιάξει σχέδιο για να αποτρέψει τη λάβα από τα κοντέινερ, αλλά εμφανίζεται και ένας πλούσιος επιχειρηματίας με δικές του ιδέες, δημιουργώντας επιπλέον σύγκρουση σε μια κατάσταση που ήδη βρίσκεται στα όριά της.

Όταν έχεις μια εβδομάδα για να σώσεις τον κόσμο, κάθε λεπτό μετράει.

Η επιστημονική προσέγγιση είναι αυτό που περιμένεις από τον Κράιτον. Δεν σου ρίχνει απλώς την καταστροφή στα μούτρα αλλά σου εξηγεί γιατί και πώς μπορεί να συμβεί. Η αιτιολόγηση του γιατί ο αμερικανικός στρατός θα έκρυβε ραδιενεργά απόβλητα κάτω από ηφαίστειο είναι πειστική και τρομακτικά λογική.

Ο Μακ Γκρέγκορ είναι αξιόπιστος επιστήμονας, οι στρατιωτικοί είναι επαγγελματίες υπό πίεση και όλοι δουλεύουν για το ίδιο αποτέλεσμα Αν ψάχνεις βαθιά φιλοσοφία ή λογοτεχνικές αναζητήσεις, σίγουρα δεν θα τα βρεις εδώ. Η συνεργασία μεταξύ Κράιτον και Πάτερσον φαίνεται φυσική. Δεν νιώθεις ότι το βιβλίο άλλαξε χέρια -η φωνή παραμένει συνεπής και ο ρυθμός σταθερός. Είναι κρίμα που ο Κράιτον δεν έζησε να δει το τελικό αποτέλεσμα, αλλά ο Πάτερσον έκανε δουλειά που τιμά τη μνήμη του.

Κλείνοντας την «Έκρηξη» σκέφτηκα: τελικά, αν είχες μια εβδομάδα για να σώσεις τον κόσμο και μια κυβέρνηση που έκρυβε τα λάθη της για δεκαετίες, τι θα έκανες;