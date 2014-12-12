Στον καιρό της προδοσίας της Βασιλικής Διαμαντή

Στον θεσσαλικό κάμπο του 1906 μάς ταξιδεύει η Βασιλική Διαμαντή με το νέο της μυθιστόρημα «Στον καιρό της προδοσίας». Είναι μια εποχή όπου οι κολίγοι ζουν κάτω από τον σκληρό ζυγό των τσιφλικάδων, παλεύοντας για αξιοπρέπεια, ελευθερία και δικαιοσύνη. Κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις ΕΞΗ.

Γράφει η Δημοσιογράφος Νεκταρία Βαρσαμή - Πουλτσίδη

Η συγγραφέας στήνει το έργο της πάνω σε αυτό το ιστορικό υπόβαθρο, μετατρέποντάς το σε ζωντανό σκηνικό όπου ο τόπος, οι άνθρωποι και οι πληγές τους αποκτούν φωνή. Παράλληλα, ένα δεύτερο νήμα αφήγησης μάς μεταφέρει στο σήμερα, εκεί όπου ο αστυνομικός Νάκος στη Λάρισα ερευνά ένα παλιό μυστήριο, αποδεικνύοντας πως η προδοσία δεν γνωρίζει εποχές.

Οι χαρακτήρες της Βασιλικής Διαμαντή είναι βαθιά ανθρώπινοι, με πάθη, φόβους και εσωτερικές αντιφάσεις. Ο Παρασκευάς ενσαρκώνει τη σκληρότητα της εξουσίας, ο Μιλτιάδης τη φλόγα της δικαιοσύνης, ενώ οι γυναίκες του κάμπου: η Πασχαλιά, η Αντιγόνη, η γιαγιά Δέσποινα, κουβαλούν τη σιωπηλή αντοχή ενός ολόκληρου κόσμου που μαθαίνει να υπομένει χωρίς να σκύβει το κεφάλι. Οι μορφές τους λειτουργούν σαν καθρέφτης μιας κοινωνίας που παλεύει να βρει τη θέση της ανάμεσα στην καταπίεση και την ελπίδα.

Η Βασιλική Διαμαντή γράφει ώριμα, το κείμενο της είναι εμποτισμένο από αγάπη για τον τόπο και την Ιστορία του. Δεν περιορίζεται στην αναπαράσταση του παρελθόντος, αλλά το συνδέει με το παρόν, αποδεικνύοντας πως τα μεγάλα ερωτήματα της ζωής: η τιμή, η πίστη, η αδικία και η λύτρωση, παραμένουν αναλλοίωτα στον χρόνο.

Το «Στον καιρό της προδοσίας» είναι ένα μυθιστόρημα για τη μνήμη και τη δικαιοσύνη, για εκείνες τις φωνές που δεν ακούστηκαν ποτέ δυνατά, αλλά άφησαν το αποτύπωμά τους στην ψυχή του τόπου.