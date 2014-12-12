Γράφει και επιμελείται η Νεκταρία Βαρσαμή - Πουλτσίδη

Το μυστηριώδες χαμόγελο της Αθηνάς - Θάνος Κονδύλης

Από τις πρώτες σελίδες, το «Μυστηριώδες χαμόγελο της Αθηνάς» με έβαλε σε έναν ρυθμό καταδίωξης και μυστηρίου που θύμιζε κινηματογραφική εμπειρία. Η αίσθηση ήταν πως βρισκόμουν στην καρδιά μιας σύγχρονης Αθήνας, όπου κάθε γωνιά μπορεί να κρύβει έναν κίνδυνο ή ένα μυστικό. Εισέπραξα αμέσως εκείνη τη γοητευτική αγωνία που σε κάνει να θες να συνεχίσεις «μόνο άλλη μια σελίδα» και τελικά να μη σταματάς.

Ο Θάνος Κονδύλης, με το γνώριμο ύφος του που συνδυάζει δράση και αληθοφάνεια, υπογράφει το «Μυστηριώδες χαμόγελο της Αθηνάς», που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Ψυχογιός. Πρόκειται για ένα μυθιστόρημα που δεν περιορίζεται στην αγωνία· αγγίζει θέματα όπως η πολιτική, η απληστία, η αξία της πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά και τα πιο ανθρώπινα συναισθήματα του έρωτα και της προδοσίας. Είναι από εκείνα τα βιβλία που νιώθεις ότι θα μπορούσαν να βασίζονται σε πραγματικά γεγονότα κι αυτό κάνει την εμπειρία της ανάγνωσης ακόμα πιο συναρπαστική.

Η ιστορία ξεκινά με την κλοπή μιας μαρμάρινης πλάκας από το Μουσείο της Ακρόπολης, όπου απεικονίζεται η θεά Αθηνά. Αυτή η φαινομενικά «απλή» υπόθεση μετατρέπεται σε ένα λαβύρινθο γεμάτο γρίφους, κινδύνους και σκοτεινά συμφέροντα. Ο αστυνόμος Περικλής Πανταζής βρίσκεται στο κέντρο της θύελλας, καθώς συνειδητοποιεί πως πίσω από την κλοπή κρύβεται κάτι πολύ μεγαλύτερο: ένας αγώνας δρόμου για τα ίδια τα Μάρμαρα του Παρθενώνα. Η αγωνία κορυφώνεται γιατί το ζήτημα αγγίζει όχι μόνο τον ίδιο τον ήρωα, αλλά και την εθνική μας ταυτότητα.

Για μένα το «Μυστηριώδες χαμόγελο της Αθηνάς» ήταν μια συνεχής εμπειρία έντασης, σαν να έβλεπα μια ταινία δράσης που δεν μου επέτρεπε να πάρω ανάσα. Κάθε κεφάλαιο οδηγούσε σε μια νέα ανατροπή, κι ενώ ένιωθα ότι πλησίαζα στη λύση, η ιστορία έβρισκε τρόπο να με ξεγελάσει ξανά και ξανά. Υπήρχαν στιγμές που κυριολεκτικά κρατούσα την ανάσα μου, φοβούμενη μήπως χαθεί κάτι σημαντικό αν απομακρυνθώ έστω για λίγο. Η γραφή του Κονδύλη είναι ρέουσα και επιβλητική· η αγωνία γίνεται σχεδόν σωματική εμπειρία.

Εκεί όμως που το «Μυστηριώδες χαμόγελο της Αθηνάς» κερδίζει ακόμη περισσότερους πόντους είναι στην εναλλαγή μυστηρίου και έρωτα. Ο Πανταζής, ανάμεσα σε καταδιώξεις και γρίφους, βρίσκεται παγιδευμένος και στα δίχτυα της καρδιάς του. Δύο γυναίκες στέκονται μπροστά του, με γοητεία αλλά και μυστικά. Ποια να εμπιστευτεί; Ποια παίζει διπλό παιχνίδι; Αυτό το στοιχείο κάνει το βιβλίο πιο ανθρώπινο, γιατί μας θυμίζει ότι ακόμη και στην πιο σκληρή μάχη, το συναίσθημα βρίσκει πάντα τρόπο να διεκδικήσει χώρο.

Ο χαρακτήρας του Περικλή Πανταζή είναι ίσως το πιο δυνατό χαρτί του συγγραφέα. Στο «Μυστηριώδες χαμόγελο της Αθηνάς» δεν βλέπουμε έναν άτρωτο ήρωα, αλλά έναν άνθρωπο με αρετές και αδυναμίες. Ο συγγραφέας τον σκιαγραφεί με τόση αληθοφάνεια, που σχεδόν πιστεύεις ότι μπορείς να τον συναντήσεις στον δρόμο· έναν άντρα που πέφτει, σηκώνεται, δοκιμάζεται και παρασύρεται. Αυτό τον κάνει να μοιάζει οικείος, κι έτσι το ταξίδι του μας αφορά περισσότερο.

Κλείνοντας το «Μυστηριώδες χαμόγελο της Αθηνάς», αισθάνθηκα πως είχα ζήσει μια ιστορία που συνδύαζε μυστήριο, πάθος, αγωνία αλλά και προβληματισμό για ζητήματα πιο βαθιά, όπως η εμπιστοσύνη και η αξία της κληρονομιάς μας. Δεν ήταν μόνο ένα μυθιστόρημα για να περάσει η ώρα· ήταν ένα ταξίδι που μου άφησε σκέψεις και συναισθήματα. Και τώρα αναρωτιέμαι: μήπως τα πιο μεγάλα μυστήρια δεν βρίσκονται στα κλεμμένα μάρμαρα, αλλά στα χαμόγελα που μας αφήνουν οι άνθρωποι στο πέρασμά τους;

Περιγραφή: Όταν μια μυστηριώδης κοπέλα καταγγέλλει στον αστυνόμο Περικλή Πανταζή την κλοπή από το Μουσείο της Ακρόπολης μιας μαρμάρινης πλάκας που αναπαριστά τη θεά Αθηνά, εκείνος βρίσκεται αντιμέτωπος με μια απίστευτη ιστορία, όπου εμπλέκονται άτομα της υψηλής κοινωνίας, πολιτικοί, επιχειρηματίες, αστυνομικοί, άτομα του υποκόσμου αλλά και απλοί, καθημερινοί άνθρωποι.

Στην πραγματικότητα πρόκειται για έναν μαραθώνιο όπου όλοι επιδιώκουν να τερματίσουν πρώτοι και να κατακτήσουν τον υπέρτατο θησαυρό, τα Μάρμαρα του Παρθενώνα. Αλλά κανείς δεν έχει καταλάβει ότι είναι μαριονέτες που τα νήματά τους κινεί μια γοητευτική κοπέλα. Όταν μάλιστα δολοφονείται ένας συνεργάτης του, ο αστυνόμος Πανταζής θα συνειδητοποιήσει ότι από αυτή την υπόθεση εξαρτάται όχι μόνο η καριέρα του αλλά και η ίδια του η ζωή!

Μια συναρπαστική περιπέτεια αρχαιοκαπηλίας που εκτυλίσσεται στη σημερινή Αθήνα.

Στοιχεία βιβλίου

Τίτλος: Το μυστηριώδες χαμόγελο της Αθήνας

Συγγραφέας: Θάνος Κονδύλης

Εκδόσεις: Ψυχογιός

ISBN: 978-618-016-117-5

Σελίδες: 432

Έτος έκδοσης: 2025

https://www.psichogios.gr/el/to-mysthriwdes-xamogelo-ths-athhnas.html