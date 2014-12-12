Όπως κάθε χρόνο τέτοια εποχή, έτσι και φέτος, το Εργαστήρι Ζωής ετοιμάζεται να υποδεχθεί τα παιδιά, τους εφήβους, τους νέους και τους ενήλικες της πόλης μας για να συμμετέχουν στα τμήματα της καινοτόμου δομής του Κέντρου Πρόληψης ΕΟΠΑΕ που συνδυάζει με επιστημονικό, δημιουργικό και ευφάνταστο τρόπο, διάφορες μορφές Τέχνης με τις πιο σύγχρονες αντιλήψεις για την Πρόληψη των Εξαρτήσεων και την Προαγωγή της Ψυχοκοινωνικής Υγείας.

Οι σύνδεσμοι για να κάνετε την ηλεκτρονική σας αίτηση, είναι διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα www.kplarisa.gr και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Κέντρου Πρόληψης και του Εργαστηρίου Ζωής, από την Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου 2025.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 2410 555935, από τις 09:00 έως τις 13:00, καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή.