Με επισημότητα, λαμπρότητα, συγκίνηση και με τη συμμετοχή πλήθους κατοίκων πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις εορτασμού των «Ελευθέριων Δαμασίου», για την επέτειο της απελευθέρωσης του χωριού στα χρόνια των Βαλκανικών Πολέμων.

Στο Δαμάσι τελέστηκε επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Τρύφωνος, παρουσία των τοπικών αρχών, εκπροσώπων φορέων και συλλόγων και των κατοίκων. Ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο των Πεσόντων, στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου, όπου αποδόθηκαν οι δέουσες τιμές στη μνήμη όσων αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για την ελευθερία της πατρίδας.

Στις εκδηλώσεις παρέστη ο Δήμαρχος Τυρνάβου Στέλιος Τσικριτσής, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αλέκος Χατζηκρανιώτης, ο Αντιπεριφερειάρχης Λάρισας Βασίλης Σίμος εκπροσωπώντας την Περιφέρεια Θεσσαλίας, ο πρόεδρος της κοινότητας Γιώργος Τσανάκας και ο Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Τυρνάβου Σεραφείμ Μπίρδας. Την ομιλία για το ιστορικό της ημέρας εκφώνησε ο Διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Γρηγόρης Λέτσιος.

Εν τω μεταξύ στην Κεντρική Πλατεία Δαμασίου, πραγματοποιήθηκε γιορταστική μουσικοχορευτική εκδήλωση του Εκπολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Δαμασίου με τη συμμετοχή των χορευτικών συγκροτημάτων του Συλλόγου Βλάχων Νομού Σερρών «Γεωργακης Ολύμπιος», της Εστίας Παράδοσης και Πολιτισμού Αμπελώνα και του Δωρικού Χορευτικού Ομίλου Δημοτικής Ενότητας Ευπαλίου, αναδεικνύοντας την παράδοση και τη ζωντανή πολιτιστική κληρονομιά του τόπου.

Στα πλαίσια των εορτασμών, εκπρόσωποι του Δήμου παρέστησαν και σε εκδήλωση που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Λάρισας (ΣΕΑΝ) στο Μνημείο Έναρξης Βαλκανικών Πολέμων, στον Τύρναβο. Προηγήθηκε δοξολογία στον Ιερό Ναό της Παναγίας Φανερωμένης, με το Δήμο Τυρνάβου να εκπροσωπεί ο δημοτικός σύμβουλος Λεωνίδας Βασιλείου.

Πολύτιμο μάθημα για το παρόν και το μέλλον χαρακτήρισε τη μνήμη των γεγονότων ο δήμαρχος Τυρνάβου Στέλιος Τσικριτσής σε δηλώσεις του, προσθέτοντας «Τα ιστορικά γεγονότα έχουν αναδείξει ότι οι εκρηκτικές αντιθέσεις μεταξύ των αστικών κρατών της δυτικής Ευρώπης και της Βαλκανικής Χερσονήσου, η διαλυτική κατάσταση που είχε επέλθει η Οθωμανική Αυτοκρατορία, οδήγησαν στην έκρηξη των Βαλκανικών πολέμων. Πόλεμοι για τους οποίους παρότι οι λαοί έδωσαν το αίμα τους, άνοιξαν τον δρόμο για τις νέες μεγάλες τραγωδίες του 20ού αιώνα.

Η επικαιρότητα αυτών των συμπερασμάτων παραμένει ζωντανή και σήμερα, μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον όπου οξύνονται οι ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί, οι εξοπλισμοί και η λεγόμενη “πολεμική οικονομία”.

Ο λαός μας έχει χρέος να παλέψει ενάντια στην εμπλοκή της χώρας σε επικίνδυνους σχεδιασμούς, για μια ζωή χωρίς φτώχεια, πολέμους και εκμετάλλευση».