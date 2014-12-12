Οι επιτυχόντες μαθητές του νομού Λάρισας στον μαθηματικό διαγωνισμό "Πυθαγόρας"
Λάρισα | 26 Απρ 2023, 22:57
Ανακοινώθηκαν από την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία τα ονόματα των διακριθέντων μαθητών του νομού στον 5ο Πανελλήνιο Μαθηματικό διαγωνισμό "Πυθαγόρας".
Τα ονόματα των διακριθέντων μαθητών, ανά εξεταστικό κέντρο, είναι τα εξής:
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΕ ΛΑΡΙΣΑΣ
Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: AMOYTZA ΚΑΤΕΡΙΝΑ 4ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΑΡΖΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 13ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΔΑΝΑΗ 3ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΓΚΟΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 25o Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΖΙΟΥΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ MANELUNA, ΚΑΡΑΓΚΙΩΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 43ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΚΑΡΑΜΠΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΚΑΡΑΤΖΙΟΥΜΑΡΙΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ MANELUNA, ΚΩΤΣΙΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 37ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΛΑΠΠΑΡΑΦΑΗΛΙΑ2ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΛΥΚΑΣ ΦΙΛΛΙΠΟΣ 9ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΑΓΑΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 19ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΑΓΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ16ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΗΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ 25o Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΙΧΑΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 25o Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΟΥΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ MANELUNA, ΣΤΑΥΡΟΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 25o Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΦΕΣΛΗΚΙΔΟΥ ΑΜΑΛΙΑ MANELUNA, ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΑΝΔΡΑΝΝΑ32ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ
Γ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΑΡΑΠΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 44ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΒΡΑΧΝΑΡΗΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ-ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ 3ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΛΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΜΑΡΙΟΣ 3ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΗΣΙΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 2ο Δ.Σ. ΤΥΡΝΑΒΟΥ, ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 9ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΞΥΛΟΠΑΡΚΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 39ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΞΥΛΟΠΑΡΚΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 39 Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 4ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 9ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΠΛΕΞΙΔΑ ΜΑΡΙΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 9ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΧΑΣΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 9ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ
Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ 44ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΤΑΟΥΣΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1ο Δ.Σ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ, ΤΣΙΑΚΑΝΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 27ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ ΜΑΡΘΑ 37ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ
Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ:ΚΑΛΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ43ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Δ. Σ.ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ, ΚΟΥΡΟΥΚΕΧΑΓΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 18ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΛΙΤΣΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ37ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 27ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ 4ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 30ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΚΡΙΚΗ ΜΑΡΙΝΑ30ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΑΓΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ-ΜΑΡΙΟΣ16ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ3ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ ΙΑΣΟΝΑΣ 33ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΤΖΗΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΧΑΤΖΗΓΡΙΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 7ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΧΑΤΖΗΓΡΙΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΑΝΔΡΕΑΣ 37ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ
A’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: ΚΟΚΑΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΒΙΚΤΩΡΙΑ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ, ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΡΟΔΑΝΘΗ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: ΛΑΜΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2ο ΓΥΜΝ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΨΑΘΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
ΥΓ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: ΠΙΑΝΑ ΡΑΦΑΕΛΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΡΑΚΟΥ
Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΠΑΜΠΟΥΧΤΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ, ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Γ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΒΟΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΒΟΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΚΟΤΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΠΑΠΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΣΠΑΝΟΥ ΜΕΛΙΝΑ, ΤΣΟΥΛΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΚΑΡΑΜΟΥΣΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ , ΓΙΩΤΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΚΑΡΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΛΙΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ:ΤΣΙΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ (όλοι μαθητές των εκπαιδευτηρίων Δράκου)
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ
Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΑΓΟΡΙΤΣΑ ΕΛΕΑΝΝΑ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ, ΑΡΣΕΝΗ ΖΩΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ, ΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ, ΓΙΑΓΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ, ΓΙΟΣΙΠΟΒΙΤΣ ΜΥΡΤΩ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ, ΖΑΓΓΛΕ ΕΛΕΝΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ, ΖΑΓΟΥΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ, ΖΗΒΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ, ΖΗΝΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ, ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ, ΚΑΡΑΒΑΝΑ ΜΑΡΙΑ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ, ΚΟΚΟΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΛΠΙΔΑ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ, ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ, ΣΤΟΥΚΟΓΕΩΡΓΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ, ΤΣΙΤΣΙΑΝΟΥΔΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ, ΧΑΝΔΟΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ
Γ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ, ΓΚΟΒΑΡΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ, ΖΗΝΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ, ΛΩΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ, ΝΤΑΦΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ, ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ, ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΙΚΑΙΑΣ
Δ’ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ :ΑΣΤΕΡΙΝΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ, ΜΑΡΚΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ, ΜΑΤΡΑΚΗ ΖΩΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ, ΜΗΤΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ, ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ, ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΙΡΗΝΗ 44ο Δ. Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ
Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ, ΛΙΑΛΙΟΣ ΑΛΚΙΝΟΟΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ, ΝΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ, ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ
ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΒΟΥΖΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ, ΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ, ΓΙΑΓΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ, ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ, ΖΑΓΓΛΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ, ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 13ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 15ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ
Εξεταστικό κέντρο Εκπαιδευτήρια Μπακογιάννη
Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΓΑΝΤΖΟΥΔΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ, ΝΑΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ,ΜΠΑΤΖΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΕΙΡΗΝΗ,ΚΟΛΟΒΕΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΟΔΩ-ΡΟΣ, ΜΠΑΛΑΜΩΤΗ ΣΟΦΙΑ, ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ,ΝΑΧΜΟΥΛΗΣ ΡΕΙ, ΠΑΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ,ΠΙ-ΚΡΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ,ΜΠΕΛΙΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΡΟΔΡΟ-ΜΟΣ, ΚΑΜΠΙΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Γ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΓΚΑΤΖΙΟΥΡΑ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ, ΚΟΥΤΣΙΜΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,ΔΟΝΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΚΑΡΠΕΤΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ, ΛΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΑΪΤΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ,ΚΑΡΑΜΟΥΖΑ ΙΩΑΝΝΑ,ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΜΠΕΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ, ΜΠΟΥΝΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΤΣΕΡΩΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΑΝΑΗ,ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΥ ΤΓΕΩΡΓΙΑ, ΓΟΥΚΟΥ ΗΡΩ,ΝΤΡΙΓΚΟΓΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ,ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΘΕΑΝΩ, ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΜΑΡΓΩΜΕΝΟΣ ΙΑΣΩΝΑΣ, ΣΚΑΘΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΗΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ, ΛΥΤΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ,Ι ΩΑΝΝΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ, ΖΙΩΓΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΛΥΔΙΑ, ΝΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΑΚΡΙΒΟΣΟΥΛΗ ΘΕΟΦΑΝΙΑ, ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΣΙΑΦΑΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΕΞΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΚΑΜΠΙΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΓΙΤΣΑΡΑΣ ΒΙΚΤΩΡ, ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΜΑΝΙΚΑΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ, ΜΠΑΤΖΑΛΕΞΗΣ ΠΑΥΛΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΛΙΟΥΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΖΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΣΤ2 ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΛΕΒΕΝΤΗ ΕΥΔΟΞΙΑ, ΤΣΙΤΣΙΦΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΘΕΟΔΟΣΙΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ
Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: ΜΑΛΛΙΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΠΑΡΙΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΑΝΔΥΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ, ΡΟΥΠΑΚΙΑ ΕΛΠΙΔΑ, ΧΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: ΒΟΓΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΟΡΦΕΑΣ, ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΜΗΤΣΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ
Εξεταστικό κέντρο Εκπαιδευτήρια Μ.Ν. Ράπτου
Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΜΑΝΤΖΑΦΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. Σ. ΠΥΡΓΕΤΟΥ, ΤΑΤΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 18ο Δ. Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, οι κάτωθι των ΕΚΠ. Μ.Ν. ΡΑΠΤΟΥ: ΖΑΜΠΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΑΜΠΑΚΗΣ ΓΕΔΕΩΝ – ΜΑΡΙΟΣ, ΠΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ – ΔΑΝΑΗ, ΦΩΤΗ ΦΑΙΔΡΑ, ΝΟΥΤΣΙΑ ΖΩΗ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, ΝΑΣΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΣΙΩΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΛΟΥΤΡΙΩΤΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ, ΣΙΟΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΑΟΥΝΑ ΑΘΗΝΑ, ΚΑΡΑΜΠΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΚΑΛΛΙΝΩΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΙΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ, ΚΟΥΤΜΟΥΡΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΜΥΡΤΩ, ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΓΑΡΔΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΓΚΕΒΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Γ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΦΑΡΑΣΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 4o Δ. Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, οι κάτωθι των ΕΚΠ. Μ.Ν. ΡΑΠΤΟΥ: ΑΡΓΥΡΟΥΛΗ ΔΑΝΑΗ, ΑΓΟΡΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑ ΜΑΛΕΒΗ, ΜΠΡΑΖΙΩΤΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΖΑΜΠΕΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΚΑΤΣΙΚΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΠΑΡΑΠΑΝΗΣΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΑΡΙΑ , ΣΤΑΒΑΡΑ ΑΣΗΜΙΝΑ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΣΩΜΑΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΣΤΑΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΚΑΝΑΚΟΥΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Δ. Σ. ΠΥΡΓΕΤΟΥ, ΦΑΡΑΣΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4o Δ. Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 13o Δ. Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΟΤΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 25o Δ. Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ οι κάτωθι των ΕΚΠ. Μ.Ν. ΡΑΠΤΟΥ: ΚΑΣΣΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΣΩΜΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΠΛΙΑΤΣΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ, ΤΟΠΟΥΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΤΟΜΠΟΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 24o Δ. Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, οι κάτωθι των ΕΚΠ. Μ.Ν. ΡΑΠΤΟΥ: ΓΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΡΑΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΤΟΠΟΥΖΑΣ ΝΕΟΚΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΤΣΟΥΛΤΣΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ, ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ, ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΣΥΡΟΥ ΒΑΙΑ 42ο Δ. Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, οι κάτωθι των ΕΚΠ. Μ.Ν. ΡΑΠΤΟΥ: ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΣΤΑΒΑΡΑ ΕΛΕΝΗ, ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΟΥΒΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΚΟΥΤΜΟΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: όλοι εκ’ των ΕΚΠ. Μ.Ν. ΡΑΠΤΟΥ ΚΥΤΟΥΔΗ ΖΩΗ, ΜΙΧΟΥ ΌΛΓΑ, ΝΤΟΒΑΣ ΈΚΤΟΡΑΣ
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: ΤΖΑΜΠΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΦΑΗΛ ΕΚΠ. Μ.Ν. ΡΑΠΤΟΥ
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: ΠΑΠΑΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΚΠ. Μ.Ν. ΡΑΠΤΟΥ, ΣΑΡΙΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΚΠ. Μ.Ν. ΡΑΠΤΟΥ