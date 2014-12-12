Οι επιτυχόντες του ν.Λάρισας στον 6ο Πανελλήνιο Μαθηματικό Διαγωνισμό "Πυθαγόρας"
Λάρισα | 25 Απρ 2024, 16:26
Ανακοινώθηκαν από την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία τα ονόματα των διακριθέντων μαθητών του νομού στον 6ο Πανελλήνιο Μαθηματικό διαγωνισμό «Πυθαγόρας».
Το Παράρτημα Λάρισας της ΕΜΕ συγχαίρει όλους τους μαθητές για την συμμετοχή και την επιτυχία τους στον διαγωνισμό.
Τα ονόματα των διακριθέντων μαθητών, ανά εξεταστικό κέντρο, είναι τα εξής:
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΕ ΛΑΡΙΣΑΣ
Β’ Δημοτικού: ΦΕΡΦΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1ο Δ.Σ. ΤΥΡΝΑΒΟΥ, ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 33ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΤΑΣΙΟΥΛΑ, ΙΟΛΗ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 5ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΩΜΑΣ 9ο Δ.Σ.ΛΑΡΙΣΑΣ, ΒΡΑΧΝΑΡΗΣ ΙΑΣΟΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 3ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΚΑΡΑΜΠΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Maneluna Kinder Academy, ΓΙΑΝΝΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ ΝΗΡΕΑΣ Maneluna Kinder Academy, ΖΑΪΝΤΟΥΔΗΣ ΜΙΝΩΑΣ Maneluna Kinder Academy, ΘΩΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Maneluna Kinder Academy, ΚΑΤΕΧΑΚΗ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ Maneluna Kinder Academy, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Maneluna Kinder Academy, ΠΑΣΧΟΥ ΑΝΝΑ Maneluna Kinder Academy,ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Maneluna Kinder Αcademy, ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΥΡΥΔΙΚΗ 4ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΛΙΤΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 37ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΤΖΗΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 42ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 9ο Δ.Σ.ΛΑΡΙΣΑΣ, ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΟΣ 44ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ Γ’ Δημοτικού: ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 38ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΚΟΥΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 19ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΔΑΝΑΗ 3ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΛΥΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 9ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 36ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΘΕΟΧΑΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 14ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΛΕΒΕΝΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 25o Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΚΑΡΑΜΠΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 2o Δ.Σ.ΛΑΡΙΣΑΣ, ΛΑΠΠΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ 2o Δ.Σ.ΛΑΡΙΣΑΣ, ΖΙΟΥΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Maneluna Kinder Academy, ΖΙΩΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Maneluna Kinder Academy, ΜΑΡΑΓΓΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Maneluna Kinder Academy, ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΧΡΥΣΑ-ΘΑΛΕΙΑ Maneluna Kinder Academy, ΚΩΤΣΙΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 37ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΒΟΥΛΓΑΡΑ ΝΑΤΑΛΙΑ 25o Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΤΑΚΟΣ ΡΑΦΑΗΛ 1ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΣΚΑΝΙΚΑΣ ΛΟΥΚΑΣ-ΔΗΜΗΤΡΗΣ 10ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΙΧΑΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 25o Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 25ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΑΡΖΟΥΜΑΝΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 25ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΑΓΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ 16ο Δ.Σ.ΛΑΡΙΣΑΣ, ΑΡΣΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 25ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ Δ’ Δημοτικού: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 4ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΡΑΦΤΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2ο Δ.Σ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ, ΦΕΡΦΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1ο Δ.Σ. ΤΥΡΝΑΒΟΥ, ΚΟΛΛΑΤΟΥ-ΣΚΥΛΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 37ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΤΑΧΜΑΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 43ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 9ο Δ.Σ.ΛΑΡΙΣΑΣ, ΛΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2o Δ.Σ.ΛΑΡΙΣΑΣ, ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΜΑΡΙΟΣ 3ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΠΕΝΙΑΤΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 9ο Δ.Σ.ΛΑΡΙΣΑΣ, ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 37ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 4ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΑΝΑΣΣΗ ΕΛΕΝΗ 9ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΚΟΥΡΟΥΚΕΧΑΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 18ο Δ.Σ.ΛΑΡΙΣΑΣ, ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 25o Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 44ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΦΑΡΑΣΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 4ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΧΑΣΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 9ο Δ.Σ.ΛΑΡΙΣΑΣ, ΤΣΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8ο Δ.Σ.ΛΑΡΙΣΑΣ, ΠΑΛΛΑ ΜΥΡΤΩ 9ο Δ.Σ.ΛΑΡΙΣΑΣ, ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 9ο Δ.Σ.ΛΑΡΙΣΑΣ, ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 44ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ Ε’ Δημοτικού: ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΤΑΟΥΣΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1ο Δ.Σ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ, ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ ΕΛΕΝΗ 4ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΦΑΚΑΛΗ ΗΛΙΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΔΙΟΥ, ΠΑΠΑΊΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ 44ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΤ’ Δημοτικού: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ 4ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΒΛΗΣΑΡΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 22o Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 14ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΠΑΝΤΕΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 27ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΔΕΛΛΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1ο Δ.Σ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ, ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Δ.Σ. ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΙΕΡΙΑΣ, ΛΙΤΣΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 37ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΣΑΛΑΜΠΑΣΗ ΙΩΑΝΝΑ 27ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΕΜΤΣΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 36o Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ 1ο Δ.Σ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 27ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΚΑΤΣΙΚΑΒΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2ο Δ.Σ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Α’ Γυμνασίου: ΧΑΤΖΗΓΡΙΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΛΑΠΠΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΧΑΤΖΗΓΡΙΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΑΝΔΡΕΑΣ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΤΖΗΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΠΑΠΑΊΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 15ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Β’ Γυμνασίου: ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ, ΚΑΤΣΙΚΑΒΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Γ’ Γυμνασίου: ΨΑΘΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ν. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
Β’ Δημοτικού: ΒΑΖΙΝΤΑΡΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΣΑΒΕΤ, ΓΑΡΓΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ-ΜΥΡΤΩ, ΓΚΑΜΠΕΤΑΣ ΑΔΑΜΟΣ, ΚΟΥΝΤΡΟΥΜΠΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΓΟΥΓΟΥΛΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ, ΓΟΥΛΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΔΡΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ, ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ, ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΚΑΚΑΝΟΥΔΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ, ΚΑΛΕΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΚΑΡΑΤΖΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ, ΚΑΣΤΑΝΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΑΤΣΑΜΑΚΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ, ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΟΥΤΟΥΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΚΟΥΤΣΙΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΝΑΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΝΤΙΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-ΕΙΡΗΝΗ, ΝΩΤΑ ΗΡΩ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΥΛΟΣ, ΠΑΝΔΡΕΜΜΕΝΟΥ ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗ, ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ, ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ, ΣΑΛΓΚΑΜΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ, ΣΗΛΥΒΡΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ, ΣΙΟΥΛΑ ΑΝΝΑ, ΣΤΑΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ, ΤΣΙΤΡΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΦΛΕΓΓΑ ΜΑΡΙΑ, ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Γ’ Δημοτικού: ΓΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΓΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ, ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΚΟΛΟΒΕΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΜΑΣΤΟΡΟΔΗΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΜΠΑΛΑΜΩΤΗ ΣΟΦΙΑ, ΜΠΑΤΖΑΛΕΞΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΝΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΝΑΧΜΟΥΛΗΣ ΡΕΙ, ΞΟΜΑΛΗ ΔΟΜΝΑ, ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ Δ’ Δημοτικού: ΔΟΝΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ, ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΚΑΡΑΜΟΥΖΑ ΙΩΑΝΝΑ, ΚΑΡΠΕΤΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ, ΚΑΦΑΝΕΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ, ΚΟΚΚΑΛΗ ΧΡΥΣΑ, ΚΟΥΤΣΑΥΤΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΛΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ ΜΥΡΤΩ, ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε’ Δημοτικού: ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ, ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΩΤΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΜΑΚΑΝΤΑΣΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ, ΝΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΑΛΚΙΒΙΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΟΛΓΑ, ΣΚΑΘΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΣΤΑΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΤΣΕΡΩΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΣΤ΄ Δημοτικού: ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΙΑΣΩΝ, ΜΙΧΑΗΛ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΝΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α΄ Γυμνασίου: ΔΗΜΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΑΓΓΕΛΟΣ, ΣΑΜΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Β΄ Γυμνασίου: ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΜΑΛΛΙΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γ΄ Γυμνασίου: ΚΑΤΣΑΦΛΙΑΝΗΣ ΑΡΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΡΗΣ, ΣΚΙΑΔΑΣ ΜΑΝΟΣ
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ
Β’ Δημοτικού: ΚΟΛΟΚΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ, ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ, ΖΙΜΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ, ΚΑΡΤΣΑΦΛΕΚΗΣ ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ, ΜΙΧΜΙΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ,ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ, ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ, ΚΕΦΑΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ, ΗΛΙΑΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ, ΚΟΥΡΤΗ ΕΛΛΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ, ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΓΚΑΡΜΠΟΥΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ, ΣΙΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΧΟΛΗ , ΜΑΪΣΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ, ΤΣΙΛΑ ΦΑΝΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ, ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ, ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ, ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ, ΤΣΙΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ, ΓΚΑΝΑΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΠΕΛΩΝΑ, ΚΟΚΚΟΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑ 42ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΠΡΕΤΑ ΒΑΙΑ ΣΧΟΛΗ,ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 23ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Γ’ Δημοτικού: ΑΓΟΡΙΤΣΑ ΕΛΕΑΝΝΑΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ, ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ, ΖΗΒΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ, ΓΙΑΓΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ, ΑΡΣΕΝΗ ΖΩΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ, ΜΙΧΜΙΖΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ, ΣΤΟΥΚΟΓΕΩΡΓΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ, ΖΑΓΟΥΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ, ΖΑΓΓΛΕ ΕΛΕΝΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ, ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΣΧΟΛΗ, ΧΑΝΔΟΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ, ΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΛΠΙΔΑ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ, ΤΣΙΤΣΙΑΝΟΥΔΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Δ’ Δημοτικού: ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ, ΖΗΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ, ΓΚΟΒΑΡΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ, ΚΕΛΑΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ, ΚΟΥΡΔΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΣΧΟΛΗ, ΝΤΑΦΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ, ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗ, ΚΑΤΣΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 23 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΛΩΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ, ΖΗΝΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Ε’ Δημοτικού: ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ, ΔΡΑΜΗΣ ΖΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ, ΤΣΑΛΟΥΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ, ΜΑΤΡΑΚΗ ΖΩΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ ΣΤ’ Δημοτικού: ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΧΟΛΗ KΑΡΑΒΑΝΑ, ΝΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ, ΗΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΧΟΛΗ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α’ Γυμνασίου: ΜΑΤΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΓΚΑΝΑΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ Β’ Γυμνασίου: ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ, ΗΛΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΓΙΑΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Γ’ Γυμνασίου: ΣΤΕΦΑΝΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 15ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Μ.Ν. ΡΑΠΤΟΥ
Β’ Δημοτικού: ΛΙΒΥΚΟΥ ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΑΜΕΛΙΑ - ΝΕΦΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ, ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ, ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ – ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ, ΤΟΠΟΥΖΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ, ΣΤΑΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ, ΤΣΙΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ, ΖΕΡΒΑ ΑΝΘΙΑ 42o Δ. Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΑΧΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 42o Δ. Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ, ΜΠΟΥΤΛΑ ΜΑΡΙΑ – ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ, ΣΑΓΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ, ΚΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ, ΚΑΡΒΑΣΩΝΗ ΛΥΔΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ, ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ, ΜΠΑΤΖΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ, ΜΠΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ, ΔΑΧΤΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ, ΣΠΗΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ, ΒΑΪΤΣΗ ΜΥΡΣΙΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ, ΖΑΜΠΕΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ,ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΑΧΙΛΛΙΑΝΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ, ΒΑΡΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ, ΓΚΙΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ, ΛΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ, ΓΚΑΝΤΗΣ ΒΑΙΟΣ 42o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΖΙΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3o Δ. Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΑΔΑΜΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 42o Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΠΙΛΤΣΟΥΡΗ ΜΥΡΤΩ 42o Δ. Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΚΟΥΚΟΥΜΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 9o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΒΟΤΣΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ 42o Δ. Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 32ο Δ. Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΘΩΜΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ Γ’ Δημοτικού: ΝΟΥΤΣΙΑ ΖΩΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ, ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ, ΝΑΣΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ, ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ, ΚΑΟΥΝΑ ΑΘΗΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ, ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ, ΛΙΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ, ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ, ΧΟΝΔΡΟΔΗΜΟΥ ΆΝΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ, ΜΠΕΛΙΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ, ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ, ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ ΙΑΣΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ, ΠΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ – ΔΑΝΑΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ, ΡΕΜΟΥΝΔΟΥ ΆΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ, ΦΩΤΗ ΦΑΙΔΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ, ΖΑΜΠΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ,ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ, ΓΚΕΒΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ, ΓΟΥΛΑ ΛΟΥΚΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ, ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΜΥΡΤΩ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ, ΜΑΓΑΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ, ΆΟΥΑΝΤ ΜΙΧΑΗΛ 42ο Δ. Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΤΑΤΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 18ο Δ. Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΚΑΡΑΓΚΙΩΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 43ο Δ. Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ Δ’ Δημοτικού: ΜΗΤΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ, ΚΑΤΣΙΚΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ, ΖΑΜΠΕΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ, ΠΑΡΑΠΑΝΗΣΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ – ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ, ΣΤΑΒΑΡΑ ΑΣΗΜΙΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ, ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΘΕΟΓΝΩΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ, ΕΞΑΡΧΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ, ΤΣΙΟΤΡΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ, ΣΤΑΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ, ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ, ΑΓΟΡΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑ – ΜΑΛΕΒΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΙΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ, ΒΑΤΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ, ΠΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ, ΚΟΥΚΟΥΜΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 9o Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ Ε’ Δημοτικού: ΚΑΟΥΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ, ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ,ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ, ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ, ΝΟΥΤΣΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ, ΜΑΓΑΛΙΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ, ΚΟΚΟΛΙΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ, ΤΟΜΠΟΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19ο Δ. Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΤ’ Δημοτικού: ΤΟΠΟΥΖΑΣ ΝΕΟΚΛΗΣ– ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ, ΛΥΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ, ΓΚΕΒΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ, ΚΡΑΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ, ΤΑΤΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 18o Δ. Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ Α’ Γυμνασίου: ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ, ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ, ΦΩΛΙΑ ΜΑΡΙΑ ΛΟΥΙΖΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ, ΚΟΥΒΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Β’ Γυμνασίου: ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΜΑΡΙΟΣ 4o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΙΧΟΥ OΛΓΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ, ΚΥΤΟΥΔΗ ΖΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Γ’ Γυμνασίου: ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ, ΠΑΠΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ, ΠΡΟΒΙΔΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΡΑΦΑΕΛΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ