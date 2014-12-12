Η Περιφέρεια Θεσσαλίας παρουσίασε σήμερα τις 42 επιχειρήσεις που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Όπως ανέφερε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, το πρόγραμμα υλοποιείται για πρώτη φορά στην περιοχή και έχει έργα με προϋπολογισμό 3,3 εκατομμυρίων ευρώ. Απο αυτά τα 2,2 εκατ. ευρώ αφορούν 28 φορείς και το 1,1 εκατ. ευρώ σε 14 που είναι υπό σύσταση. Οι 16 φορείς είναι από τη Μαγνησία, 7 από τα Τρίκαλα και 5 από την Καρδίτσα. «Η Μαγνησία και η Λάρισα ήταν πιο έτοιμες. Από εκεί και πέρα οι τομείς δραστηριοποίησης είναι υγεία, περιβάλλον, πολιτισμός και αθλητισμός και γενικότερος στόχος είναι η βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση», είπε, ενώ σημείωσε ότι το επόμενο διάστημα θα γίνουν προσπάθειες και για νέα πρόσκληση.

Τον περιφερειάρχη Δημήτρη Κουρέτα συνεπικουρούσαν στην παρουσίαση η προϊσταμένη της Διαχειριστικής Αρχής Πολυτίμη Γραββάνη, η διαχειρίστρια του Προγράμματος Αγλαΐα Νάστου, αλλά και ο Βησσαρίων Μπαλιώτας, εκπρόσωπος της Ένωσης Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. «ΚΟΙΝΟΝ ΘΕΣΣΑΛΩΝ».

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος Ένωσης φορέων Βησσάριων Μπαλιώτας σημείωσε μεταξύ άλλων ότι από το 2014 και μετά ιδρύθηκαν 200 φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Η διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης των επενδυτικών σχεδίων είναι συγκριτική. Αξιολογούνται τα χαρακτηριστικά των μελών του φορέα της Κ.ΑΛ.Ο., το επιχειρηματικό σχέδιο και η ενίσχυση της απασχόλησης / κοινωνικής ένταξης. Η Δράση υλοποιείται σε όλα τα στάδια (υποβολή, αξιολόγηση, ενστάσεις, υπαγωγή, έλεγχος, πιστοποίηση, τροποποίηση, πληρωμή, κ.λπ.) μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ). Η μέγιστη διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων είναι 24 μήνες.

Ο προυπολογισμός τους δύναται να κυμαίνεται μεταξύ 30.000€ & 90.000€ και χορηγείται βάσει του Καν. (ΕΕ) 2023/2831 (De Minimis)

Χρηματοδοτούνται τα κάτωθι:

– Πλήρες Μισθολογικό Κόστος Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού (ανέργου εγγεγραμμένου στη ΔΥΠΑ κατά την ημ/νία δημοσίευσης της Πρόσκλησης) μέχρι 18 ανθρωπομήνες πλήρους απασχόλησης ανά εργαζόμενο.

– Πλήρες Μισθολογικό Κόστος Υφιστάμενου Προσωπικού μέχρι 18 ανθρωπομήνες πλήρους απασχόλησης ανά εργαζόμενο που απασχολείται σε αντικείμενο συναφές με το επιχειρηματικό σχέδιο.

– Απλοποιημένο κόστος (40% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού) για την κάλυψη Λειτουργικών δαπανών των επιχειρήσεων (ενοίκια, κοινή ωφέλεια, προβολή, δικτύωση κ.α.)

H δημιουργία μίας τουλάχιστον νέας θέσης εργασίας που να αντιστοιχεί σε δεκαοχτώ (18) ανθρωπομήνες πλήρους απασχόλησης μισθωτής εργασίας είναι υποχρεωτική για την ολοκλήρωση της δράσης. Σε διαφορετική περίπτωση η πράξη θα οδηγείται προς απένταξη από το Πρόγραμμα.

Η Δράση υλοποιείται σε όλα τα στάδια (υποβολή, αξιολόγηση, ενστάσεις, υπαγωγή, έλεγχος, πιστοποίηση, τροποποίηση, πληρωμή, έλεγχος μακροχρονίων υποχρεώσεων κ.λ.π.) μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) στην ιστοσελίδα app.opske.gr, στο οποίο υποχρεωτικά οι δικαιούχοι των ενισχύσεων υποβάλλουν το σύνολο των αιτημάτων προς την ΕΥΔ / ΕΦΕΠΑΕ.

kosmoslarissa.gr

foto thessaliatv.gr