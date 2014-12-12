Εορταστικές εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν και φέτος στη Θεσσαλία, για την «Ημέρα της Ελληνικής Αστυνομίας» και του Προστάτη του Σώματος, Μεγαλομάρτυρα Αγίου Αρτεμίου.

Με μέριμνα της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας, τελέστηκε σήμερα, Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025, το πρωί, επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στη Λάρισα, χοροστατούντος του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, κ.κ. Ιερώνυμου.

Μετά το πέρας της δοξολογίας, αναγνώστηκε η Ημερήσια Διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγου Δημήτριου Μάλλιου, από τον Αστυνόμο Α΄ Πέτρο Παπαδημητρίου της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας.

Ακολούθως, έλαβε χώρα δεξίωση στο Αστυνομικό Μέγαρο Λάρισας.

Τους προσκεκλημένους υποδέχτηκαν ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Θεσσαλίας, Ταξίαρχος Στυλιανός Μπιλιάλης, συνοδευόμενος από τον Διευθυντή Αστυνομίας Λάρισας, Αστυνομικό Διευθυντή Λοΐζο Παντικίδη, τους οποίους ευχαρίστησαν για την παρουσία τους.

Ανάλογες εορταστικές εκδηλώσεις έλαβαν χώρα και σε Βόλο, Τρίκαλα και Καρδίτσα, έδρες των αντίστοιχων Διευθύνσεων Αστυνομίας Μαγνησίας, Τρικάλων και Καρδίτσας, όπου υποδέχτηκαν τους προσκεκλημένους, ανά πόλη, ο Ταξίαρχος Γεώργιος Ντιζές στον Βόλο, ο Ταξίαρχος Δημήτριος Μήτραινας στα Τρίκαλα και ο Αστυνομικός Διευθυντής Απόστολος Περιστέρης στην Καρδίτσα.

Επίσης, αναγνώστηκε η Ημερήσια Διαταγή του κ. Αρχηγού, ενώ παρατέθηκαν δεξιώσεις και στις τρεις πόλεις.

Στις εκδηλώσεις παρέστησαν -κατά περίπτωση- θρησκευτικές, πολιτικές και λοιπές τοπικές Αρχές, εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, εκπρόσωποι συνδικαλιστικών ενώσεων και σωματείων, τοπικών συλλόγων και κοινοτήτων καθώς και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, πλαισιωμένοι από εν ενεργεία και εν αποστρατεία αστυνομικούς.