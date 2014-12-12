Σήμερα κηδεύονται οι:

1.Ιωάννης Αναστασόπουλος ετών 63
Ώρα 17:30 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου στο Σοφό Λάρισας

2.Λάμπρος Αγραφιώτης ετών 64
Ώρα 18:00 Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αμπελώνα

3.Ιουλία Νάνου ετών 73
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Λάρισας

4.Ιωάννης Αργύρης ετών 74
Ώρα 16:00 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Νέου Περιβολίου

5.Βασιλική Μιχαλακοπούλου ετών 76
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

6.Ειρήνη Σωτάκη ετών 85
Ώρα 18:00 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Ναμάτων

7.Γεώργιος Κουκουράβας ετών 86
Ώρα 18:00 Ι.Ν. Αγίου Χαραλάμπους Δασοχωρίου Λάρισας

8.Παναγιώτα (Γιούλα) Γκρίνια
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Νεράιδας Φαρσάλων

9.Αγγελική Κουτέλα ετών 96
Ώρα 13:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

10.Νικόλαος Χαρίσης ετών 99
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας