Οι κηδείες σήμερα Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025 στον νομό Λάρισας
Λάρισα | 10 Νοε 2025, 07:04
Σήμερα κηδεύονται οι:
1.Κλεονίκη Βαλσαμοπούλου ετών 59
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
2.Απόστολος Φλωράς ετών 85
Ώρα 10:30 Ι.Ν. Της Του Θεού Σοφίας (Χαραυγή) Λάρισας
3.Κωνσταντίνος Γκαρανές ετών 85
Ώρα 14:30 Ι.Ν. Τιμίου Προδρόμου Αγιάς
