Σήμερα κηδεύονται οι:

1.Κλεονίκη Βαλσαμοπούλου ετών 59
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

2.Απόστολος Φλωράς ετών 85
Ώρα 10:30 Ι.Ν. Της Του Θεού Σοφίας (Χαραυγή) Λάρισας

3.Κωνσταντίνος Γκαρανές ετών 85
Ώρα 14:30 Ι.Ν. Τιμίου Προδρόμου Αγιάς