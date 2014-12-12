Σήμερα κηδεύονται οι: 

Ελένη Σταμουλάκη ετών 85

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίων Αναργύρων στους Αγ. Αναργύρους Λάρισας 

Παρασκευή - Κούλα Μακρίδου ετών 93

Ώρα 18:30 Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Αμυγδαλέας Λάρισας 

Κωνσταντίνος Λωρίδας ετών 71 

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας 

Νέστορας Αντωνίου ετών 68

Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Λάρισας 

Χρήστος Τσιόλος ετών 68 

Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας 

Σταματία Παπαδοπούλου ετών 65

Ώρα 13:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας 

Θεοδώρα Χασιώτη ετών 84

Ώρα 11:30 Ι.Ν. Τιμίου Προδρόμου στην Αγιά 