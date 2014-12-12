Οι κηδείες σήμερα Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025 στον νομό Λάρισας
Κηδείες | 11 Αυγ 2025, 07:53
Σήμερα κηδεύονται οι:
Ελένη Σταμουλάκη ετών 85
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίων Αναργύρων στους Αγ. Αναργύρους Λάρισας
Παρασκευή - Κούλα Μακρίδου ετών 93
Ώρα 18:30 Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Αμυγδαλέας Λάρισας
Κωνσταντίνος Λωρίδας ετών 71
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
Νέστορας Αντωνίου ετών 68
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Λάρισας
Χρήστος Τσιόλος ετών 68
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
Σταματία Παπαδοπούλου ετών 65
Ώρα 13:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
Θεοδώρα Χασιώτη ετών 84
Ώρα 11:30 Ι.Ν. Τιμίου Προδρόμου στην Αγιά
