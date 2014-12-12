Σήμερα κηδεύονται οι:

1.Κωνσταντίνος Ζαφειρόπουλος ετών 82
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών (Παλαιό Κοιμητήριο) Λάρισας

2.Πηνελόπη Τρυφωνίδου ετών 84
Ώρα 15:30 Ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών (Παλαιό Κοιμητήριο) Λάρισας

3.Νικόλαος Κόνιαρης ετών 86
Ώρα 15:00 Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής Γόννων

4.Άννα Σιάκα ετών 92
Ώρα 12:00 Ι.Ν. της Του Θεού Σοφίας Λάρισας