Οι κηδείες σήμερα Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025 στον νομό Λάρισας
Λάρισα | 13 Οκτ 2025, 07:03
Σήμερα κηδεύονται οι:
1.Κωνσταντίνος Ζαφειρόπουλος ετών 82
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών (Παλαιό Κοιμητήριο) Λάρισας
2.Πηνελόπη Τρυφωνίδου ετών 84
Ώρα 15:30 Ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών (Παλαιό Κοιμητήριο) Λάρισας
3.Νικόλαος Κόνιαρης ετών 86
Ώρα 15:00 Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής Γόννων
4.Άννα Σιάκα ετών 92
Ώρα 12:00 Ι.Ν. της Του Θεού Σοφίας Λάρισας
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.