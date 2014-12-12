Οι κηδείες σήμερα Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025 στον νομό Λάρισας
Λάρισα | 15 Σεπ 2025, 06:57
Σήμερα κηδεύονται οι:
1.Κυριάκος Καραμπαγλίδης ετών 72
Ώρα 17:00 Ι.Ν. Αγίου Ιωάννη Τυρνάβου
2.Μαρία Λέτσιου ετών 80
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίου Τρύφωνα Δαμασίου Τυρνάβου
3.Ανδρονίκη Αϊνη Κακαλιάγκα ετών 82
Ώρα 10:30 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου (Π.Ε.Ο.) Λάρισας
4.Χρήστος Σαργκάνης ετών 82
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Κυπάρισσου
5.Μιλτιάδης Μπάτσικας ετών 83
Ώρα 17:00 Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Μελιβοίας
6.Κυριακή Μαγκαλίδου ετών 84
Ώρα 15:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
7.Βασίλειος Αγγ. Δραμαλιώτης ετών 89
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών Κάτω Βασιλικών Φαρσάλων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΗΔΕΙΑ
1.Ειρήνη (Ρένα) Γκούλιου ετών 85
Ώρα 18:00 Νέο Κοιμητήριο (Κιόσκι) Λάρισας
