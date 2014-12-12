Σήμερα κηδεύονται οι:

1.Κυριάκος Καραμπαγλίδης ετών 72
Ώρα 17:00 Ι.Ν. Αγίου Ιωάννη Τυρνάβου

2.Μαρία Λέτσιου ετών 80
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίου Τρύφωνα Δαμασίου Τυρνάβου

3.Ανδρονίκη Αϊνη Κακαλιάγκα ετών 82
Ώρα 10:30 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου (Π.Ε.Ο.) Λάρισας

4.Χρήστος Σαργκάνης ετών 82
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Κυπάρισσου

5.Μιλτιάδης Μπάτσικας ετών 83
Ώρα 17:00 Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Μελιβοίας

6.Κυριακή Μαγκαλίδου ετών 84
Ώρα 15:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

7.Βασίλειος Αγγ. Δραμαλιώτης ετών 89
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών Κάτω Βασιλικών Φαρσάλων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΗΔΕΙΑ
1.Ειρήνη (Ρένα) Γκούλιου ετών 85
Ώρα 18:00 Νέο Κοιμητήριο (Κιόσκι) Λάρισας