Σήμερα κηδεύονται οι:

1.Εμμανουήλ Μαλιόγκας ετών 65
Ώρα 14:30 Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Τυρνάβου

2.Ιερομόναχος Μάξιμος (Γεώργιος Μαρτσέλος) ετών 85
Ώρα 10:00 Ι.Ν. Παναγίας Ευαγγελίστριας (Λάππα 5) Λάρισας

3.Αικατερίνη Καραθάνου ετών 91
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

4.Ζωή Τριανταφύλλου ετών 95
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Γιάννουλης