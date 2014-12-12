Οι κηδείες σήμερα Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025 στον νομό Λάρισας
Λάρισα | 17 Νοε 2025, 07:03
Σήμερα κηδεύονται οι:
1.Εμμανουήλ Μαλιόγκας ετών 65
Ώρα 14:30 Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Τυρνάβου
2.Ιερομόναχος Μάξιμος (Γεώργιος Μαρτσέλος) ετών 85
Ώρα 10:00 Ι.Ν. Παναγίας Ευαγγελίστριας (Λάππα 5) Λάρισας
3.Αικατερίνη Καραθάνου ετών 91
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
4.Ζωή Τριανταφύλλου ετών 95
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Γιάννουλης
