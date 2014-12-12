Σήμερα κηδεύονται οι:

1.Κυριάκος Θεοχαρούλης ετών 54
Ώρα 16:00 Ι.Ν. Αγίου Θωμά Μακρυχωρίου

2.Ευδοκία Παπακωνσταντίνου ετών 72
Ώρα 11:00 Ι. Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Αχιλλίου Λάρισας

3.Χρυσούλα Κωσταρέλου ετών 78
Ώρα 13:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

4.Αναστάσιος Κουτές ετών 79
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας