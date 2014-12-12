Σήμερα κηδεύονται οι:

1.Γεώργιος Συργκάνης ετών 78
Ώρα 10:30 Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Ανάβρας Αγιάς

2.Γουινόνα Δημητρίου ετών 80
Ώρα 14:00 Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Λάρισας

3.Χρήστος Μάντζιαρης ετών 82
Ώρα 16:00 Ι.Ν. Προφήτη Ηλία (πλατεία Εργατικής Πρωτομαγιάς) Λάρισας

4.Κωνσταντίνος Πουρέγκας ετών 86
Ώρα 18:00 Ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών Αμυγδαλής Αγιάς

5.Κωνσταντία Μπουλογιάννη
Ώρα 16:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

6.Δημήτριος Χατζής ετών 92
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας